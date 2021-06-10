الخميس 10 يونيو 2021
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سياسي

الأحد.. «ماعت» تستعرض أنشطة البعثة الأفريقية لمبادرة «النيل من أجل السلام»

مؤسسة ماعت للسلام
مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان

تنظم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عضو المبادرة الأفريقية "النيل من أجل السلام"، مؤتمرًا صحفيًا لعرض أنشطة البعثة الأفريقية لمبادرة "النيل من أجل السلام"، في مصر، وذلك الأحد المقبل، في الواحدة ظهرا، في مقر مؤسسة ماعت.


وتضم المؤسسة عددًا من منظمات المجتمع المدني الأفريقية وعددًا من الخبراء والأكاديميين العاملين في ملف المياه والسلم والأمن في أفريقيا، وذلك لتحويل نهر النيل إلى مصدر للسلام والتنمية لكافة دول حوض النيل بدلا من أن يكون سببًا محتملًا للصراعات، حيث تهدف المبادرة إلى حماية حياة الملايين وتوفير بيئة آمنة ومستدامة لكافة الشعوب الأفريقية.


وأطلقت المبادرة الأفريقية وثيقتها التوجيهية "مياه أفريقيا للسلام-مبادرة المجتمع المدني:النيل من أجل السلام"، والتي طالبت بإعلاء قيم السلام والتعاون والوصول لاتفاق قانوني ملزم وشامل بين الدول المعنية، يحفظ حقوق جميع الشعوب. 


وذكرت مؤسسة ماعت أن المؤتمر الصحفي سيتناول عدة محاور أبرزها التعريف بشكل تفصيلي عن مبادرة النيل من أجل السلام، وعرض نتائج زيارة بعثة مبادرة النيل من أجل السلام في القاهرة، وعرض نتائج أنشطة أعضاء المبادرة في الدول الأفريقية، وعرض استراتيجية العمل والأنشطة المستقبلية للمبادرة.

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