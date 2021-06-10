الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الناشرين المصريين» يوافق على دعوة ضيوف من الخارج لزيارة معرض الكتاب

الناشرين المصريين
الناشرين المصريين

خاطب اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد بالموافقة على دعوة بعض الضيوف لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51 المقرر انطلاقها خلال الفترة من 30 يونيو - 15 يوليو المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

قال الاتحاد، في بيان الخميس: إنه فى ضوء الإعداد والتجهيز للعرس الثقافى الكبير (معرض القاهرة الدولى للكتاب 2021) ونظرا لرغبة عدد من الناشرين فى دعوة بعض الضيوف لزيارة المعرض لأغراض تجارية أو ترويجية، نفيد سيادتكم بأنه فى حالة رغبتكم فى دعوة أى ضيف من الخارج لزيارة المعرض للحصول على تأشيرة دخول.

وتابع البيان: يرجى التفضل بموافاتنا بصورة جواز السفر وبيانات الضيف وجهة عمله ليستنى لنا استكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

واجتمعت اللجنة الثقافية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الخميس الموافق 3 يونيو، بحضور الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة، الدكتور شوكت المصري، الدكتور محمد عفيفي صبرى فواز، ناصر عبدالمنعم، ومحمد صلاح العزب، لمناقشة برنامج الفعاليات الثقافية والفنية بالمعرض طبقا للمستجدات.

وبعد عرض ما وصلت إليه اللجنة الإدارية العليا من ترتيبات وإجراءات انتهت اللجنة إلى ما يلي: "تأجيل شخصيتي المعرض وضيف الشرف ومحور "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل" إلى الدورة التالية للمعرض (دورة 2022)، واعتماد شعار جديد للدورة الـ 52 وهو "في القراءة حياة"، وإقامة الفعاليات الثقافية كافة على المنصة الإلكترونية فيما عدا حفل جوائز المعرض والنشاط المهني واجتماعات مديري معارض الكتاب، ومناقشة طبيعة المحاور التي سيقوم عليها نشاط المعرض واقتراح أسماء المشاركين من داخل مصر وخارجها.

اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبده أعضاء الجمعية العمومية باتحاد الناشرين معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب 2021

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