«ماعت» تنتقد دور الحكومات وشركات التكنولوجيا في انتهاك حرية التعبير على الإنترنت

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير جديد بعنوان "تعاون مجحف: دور الحكومات وشركات التكنولوجيا في انتهاك حرية الرأي والتعبير على الإنترنت" والذي أكد على أن الحق في حرية الرأي والتعبير على شبكة الأنترنت، هو حق من حقوق الإنسان، مكفول للجميع بموجب طيف من الاتفاقيات الدولية لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو بمثابة ركيزة ضرورية لإقامة مجتمع ديمقراطي ثري.

وأشار التقرير إلى أن المواطنين في أنحاء مختلفة من العالم يعتمدون على شبكة الأنترنت، وزاد من الاعتماد على هذه الشبكة الاتجاه المتصاعد لاستخدام المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي في طيف واسع من الجوانب الحياتية لجميع البشر بلا استثناء، لاسيما في ظل أزمة جائحة كورونا الذي عجلت من اعتماد السكان على الإنترنت لأغراض متباينة.

وأوضح التقرير الأثر المترتب على الاستخدام المتزايد لشبكة الأنترنت، سواء من قبل المواطنين العاديين أو من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين، وما يترتب على ذلك، من انتهاكات ممنهجة من قبل الحكومات لحرية الرأي والتعبير في الفضاء الإليكتروني، من خلال قطع الأنترنت في مناطق مختلفة لمواجهة أي تجمعات سلمية ضد الحكومات، أو عن طريق حجب المحتوى المناهض للحكومات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، أو عن طريق حذف محتوى معارضين، ومدافعين عن حقوق الإنسان أو مواقع إلكترونية بعينها تعتبرها هذه الحكومات بمثابة تهديداً لها. كما ركز التقرير على الدور التي تلعبه شركات التكنولوجيا في تهديد حرية الرأي والتعبير على شبكة الإنترنت بما يتوافق مع توجهات الحكومات. وتواطؤ شركات التكنولوجيا مع الحكومات المختلفة، يشكل تهديداً رئيسيا لحرية الرأي والتعبير على الأنترنت، ويخالف مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ويجعل هذه الشركات، شريكاً أساسياً في انتهاكات حقوق الإنسان.

وصرح أيمن عقيل الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أنه خلال السنوات الماضية لجأت حكومات مختلفة إلى قطع الأنترنت لمواجهة أي تهديدات قد تتشكل من جراء التنسيق بين المحتجين وبعضهم البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استخدام هذه المنصات لحشد الجمهور للخروج في الشارع، كما تتحكم الحكومات في الشركات المزودة لخدمات الأنترنت، وهو ما ظهر جلياً عندما قامت الحكومة الإثيوبية بقطع وسائل الاتصال، عن أجزاء مختلفة في البلاد، أثر خروج مظاهرات تندد بمقتل الناشط والفنان من قومية أورموا الأثنية "هاشالو هوندسيا" بطلق ناري في ساحة غيلان في العاصمة "أديس أبابا".



وأضاف عقيل أن الحكومة الإثيوبية تعتمد على قطع الأنترنت في أوقات التوتر والإضرابات من خلال إصدار أوامر إلى شركة الاتصالات الحكومية الوحيدة في الدولة. كما يجاهر المسؤولين في إثيوبيا علناً بقطع الأنترنت وعلى رأسهم "آبي أحمد" رئيس الوزراء الذي قال في وقت سابق إن "الانترنت ليس بالماء والهواء، وسيبقى وسيلة تلجأ لها الحكومة في أي توقيت من أجل الحفاظ على الاستقرار"، والأكثر من ذلك إنه هدد بقطع الأنترنت للأبد، حال استمرت الاضطرابات في بلاده.

وقد لجأت الحكومة الإثيوبية إلي وسيلة قطع الأنترنت بنفس الدرجة وأكثر في صراعها ضد جبهة تحرير تجراي الشعبية، ومنذ نوفمبر 2020 قادت إثيوبيا حملة عسكرية، نجم عنها طيف من الانتهاكات الجسمية والمجازر التي خلفت عدد غير محدود من القتلى، وهي انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب تستدعي المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

من جانبه قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت أن الحكومات خلال الفترة الأخيرة عمدت إلى قطع الأنترنت أكثر من 200 مرة في 33 دولة مختلفة، بما في ذلك قطع الأنترنت 60 مرة احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والسياسية وانتهاكات حقوق الإنسان، وفٌصلت مناطق بعينها عن العالم، ولم يعد بإمكان سكانها التواصل مع العالم الخارجي أو التواصل مع بعضهما البعض، كما حدث في الاحتجاجات الاخيرة التي شهدتها إيران، وأضاف عبد الحميد إن شركات التكنولوجياً متورطة بما لا يدع مجالاً للشك في انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في حرية الرأي والتعبير، وأن هذه الشركات في بعض الدول خضعت لابتزاز الحكومة أما طواعية، أو تفضيلاً لعامل الربح، على أي معايير أو مبادئ أخري تحافظ على خصوصية المستخدمين.

ومثلما هناك مسؤولية واضحة على الحكومات في احترام حقوق الإنسان بما في ذلك حرية الرأي والتعبير على الإنترنت فإن هذه المسؤولية تنطبق بالقدر نفسه على شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك، وتويتر، وجوجل، وياهو. وبجانب الانتهاكات المتصلة بحقوق الإنسان فإن هذه الشركات اتضح عدم حيادها وتحيزها لصالح حكومات بعينها، وهو ما تجلي في حذف المحتوي الفلسطيني على هذه المنصات لصالح الحكومة الإسرائيلية إبان الحرب الأخيرة على غزة.