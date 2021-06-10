كرواتيا: 184 إصابة جديدة بكورونا

أعلن وزير الصحة الكرواتي فيلي بيروش، تسجيل 184 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بذلك إلى 358 ألفًا و61 إصابة، لافتًا إلى وجود انخفاض كبير في عدد الإصابات.



وقال بيروش - في تصريحات أوردتها موقع (توتال كرواتيا نيوز) اليوم الخميس- إن عدد المصابين يشهد انخفاضًا ملحوظًا، حيث إن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات يبلغ حاليًا 482 مريضًا من بينهم 48 شخصًا تحت أجهزة التنفس الصناعي.



وأشار إلى أن المستشفيات تعمل تدريجيًا على تقليل قدرتها لعلاج مرضى كورونا لكي تعود إلى أنشطتها المعتادة، موضحًا أن حوالي 40.8% من الشعب الكرواتي قد تلقى اللقاح المضاد للفيروس من بينهم 616 ألفًا حصلوا على الجرعتين.

