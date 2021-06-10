الخميس 10 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

تعليم «كفرالشيخ»: لم نتلق شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية

المحافظ ووكيلة وزارة
المحافظ ووكيلة وزارة التربية والتعليم

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وأداء 57 ألفا و676 طالبا وطالب في 353 لجنة موزعة على 13 إدارة تعليمية، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيدا بالطلاب وبالمشاركين في الامتحانات لالتزامهم بالإجراءات الاحترازية، وبتعاون مديرية الأمن بتوجيهات اللواء خالد العزب، مدير أمن كفرالشيخ، وقيادات التعليم بإشراف الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، وتعاون الأطقم الطبية بمديرية الصحة، ومتابعة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، ومرفق إسعاف كفرالشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير المرفق.

وأوضحت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، أن طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، أدوا الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية، فترة واحدة لمدة ساعتين، مؤكدة أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بجميع اللجان الامتحانية، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، حرصا على سلامة الطلاب والمراقبين خاصة ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات بين الطلاب، مؤكدة أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، وأن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

جدير بالذكر أن الامتحانات، بدأت السبت الماضي، بامتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، بمدة ساعتين ونصف الساعة، من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة ونصف، ويوم الأحد الموافق 6 يونيو أدي الطلاب امتحانات مادة الجبر، لمدة ساعتين، من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة.

ويوم الإثنين الموافق 7 يونيو، أدى الطلاب امتحان مادة العلوم، لمدة ساعتين، من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة، وأدى الطلاب امتحان مادة الهندسة يوم الثلاثاء، الموافق 8 يونيو لمدة ساعتين، من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة، وأدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الأربعاء، الموافق 9 يونيو لمدة ساعتين من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة، وأدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، يوم الخميس، الموافق 10 يونيو، لمدة ساعتين من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة صباحا، مؤكدة أن المواد غير المضافة للمجموع، "التربية الدينية، التربية الفنية، الحاسب الآلي "تم الانتهاء من امتحانها بالمدارس وتم رصدها على قاعدة الوزارة.

التعليم امتحانات كفر الشيخ محافظ اعدادي

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