اقتحم بيتها واغتصبها.. خمسيني يعتدي على مسنة عمرها 90 عامًا بالفيوم

أقدم مُسن يبلغ من العمر 50 عاما، على اغتصاب امرأة مسنة تبلغ من العمر 90 عاما مستغلاً ضعفها وعيشها بمفردها.

ووقعت الجريمة المشينة في قرية الونايسة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، حين طرق المجرم باب العجوز، واعتدى عليها مستغلاً إصابتها بمرض الزهايمر.

وتلقى مدير أمن الفيوم اللواء رمزي المزين إخطارا من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز إطسا، يفيد بوقوع حادثة اقتحام رجل يدعى"م ص. ع" لمنزل سيدة مسنة وقام بتعنيفها ثم الاعتداء عليها جنسيا مما تسبب لها في أضرار جسدية وفى حالة من الخوف والهلع مع العلم أنها تعاني من مرض الزهايمر.

وانتقلت قوة من مباحث قسم المركز برئاسة الرائد أحمد الشريف رئيس مباحث قسم شرطة مركز إطسا لمكان الواقعة، للقبض على الجاني الذي فر هاربا قبل وصول الشرطة وقبل الفتك به من أهالي القرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه علي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وقررت النيابة تحويل السيدة على الطب الشرعي والبحث عن المتهم والقبض عليه لتقديمه للمحاكمة.