الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لماذا قد تشعر بصدمة كهربائية خفيفة عند لمس شخص ما؟

لمس شخص
لمس شخص

يمكن لجسم الإنسان أن يحمل لنا العديد من الأمور فيمكن أن نتعرض لصدمات كهربائية خفيفة عند الاقتراب من شخص ما أو لمس شيء ما، والسبب في ذلك سيتم تناوله خلال السطور التالية:

وفقًا لموقع "برايت سايد" تمتلك الذرات في أجسامنا طاقة موجبة وسالبة ومحايدة، وكل شيء من حولنا يتكون من ذرات، وهذا يشمل جسم الإنسان.

الذرات بدورها، مصنوعة من البروتونات والإلكترونات والنيوترونات، وكل منها له شحنة موجبة أو سالبة أو محايدة، على التوالي، وبدون استثناء، وبينما تحتوي الذرات عمومًا على عدد ثابت نوعًا ما من هذه الأنواع الثلاثة من الجسيمات، تميل الإلكترونات إلى الانتقال من مكان إلى آخر طوال الوقت، هذا يعني أنه يمكنهم الانتقال من أثاثنا إلى ملابسنا، ومن هناك إلى كتف أحد الزملاء عندما نحييهم وننقر على كتفهم أو نصافحهم.

عندما يكون هناك نقص في التوازن بين الإلكترونات والبروتونات، ما يعني خلل في الطاقة السلبية والإيجابية، يتم إنشاء شيء يشير إليه العلماء على أنه كهرباء ثابتة، بغض النظر عن اسمه المعقد، فمن المحتمل أنك أنشأت الكهرباء الساكنة بنفسك. 

على سبيل المثال، في جسم معدني أو أي شيء مصنوع من مادة موصلة ، فربما تشعر بصدمة كهربائية بسيطة،هذه هي الإلكترونات التي تنتقل من مكان إلى آخر في محاولة لاستعادة التوازن.

وتعتبر المعادن هي الموصلات الرئيسية للكهرباء - لدرجة أنها تُستخدم لإنشاء أشياء خاصة هدفها الوحيد هو توصيل الكهرباء، ومع ذلك، هناك أيضًا ألياف، مثل البوليستر، ذات مستوى توصيل منخفض ويمكن أن تشارك في نقل الكهرباء من مكان إلى آخر عندما نتعرض فجأة لهذه الصدمات الكهربائية الخفيفة أو نتلقىها، البوليستر على سبيل المثال، يوجد في العديد من الأشياء التي نستخدمها في حياتنا اليومية بما في ذلك الأثاث والملابس.

هناك بعض الخطوات السهلة التي يمكنك اتخاذها إذا كنت تريد منع هذه الظاهرة من أن تكون مصدر إزعاج في حياتك اليومية.

 

  • لا تستخدم أحذية مطاطية عند المشي على أرضيات منتجة للكهرباء الساكنة.
  • تأكد من ترطيب غرفك إذا كنت تشك في أن السبب وراء الكهرباء الساكنة هو الظروف الباردة والجافة.
  • استخدم الملابس المصنوعة من القطن لتجنب تكوّن الكهرباء الساكنة في كل مرة ترتديها.
  • حافظ على بشرتك رطبة.
  • المس المعدن باستمرار حتى يتم تحرير الشحنات الساكنة على دفعات صغيرة بدلاً من إطلاقها دفعة واحدة.
  • هناك أيضًا منتجات مضادة للكهرباء الساكنة يمكن أن تساعدك في تنظيف الأسطح.

 

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