الخميس 10 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدولار يطارد الصين وروسيا.. فهل تنجح جهودهما في التخلص من العملة الأمريكية؟

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن السلاح الأكثر فعالية في صراع أمريكا مع المنافسين الاستراتيجيين والاقتصاديين قد يكون 100 سنت أمريكي فقط في إشارة إلى عملة الدولار.


وتابعت أن دولًا مثل روسيا والصين تشعر بالاستياء من هيمنة الدولار ، ولكن لا يوجد الكثير مما يمكنها فعله بخلاف اتخاذ موقف وإجراء تعديلات حميدة نسبيًا على ترتيباتها النقدية.

 
واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا الأمر في وقت متأخر من الأسبوع الماضي، حيث قال للصحفيين "لا نريد التخلص منها ، لأنها عملة عالمية"، كما أن حملة الصين لتدويل اليوان ، والتي تلقت دعما من صندوق النقد الدولي في عام 2016 ، لا تسير بسرعة كبيرة.
 

وتحدث بوتين بعد أن قال صندوق النفط الروسي إنه سيقضي على حيازات الدولارات ويحولها إلى اليورو والذهب واليوان. 
 

وستتم التحويلات داخل احتياطيات البنك المركزي ولم يكن هناك تأثير يذكر على الأسواق، ويعد السبب وراء كل هذا هي معارضة روسيا للعقوبات التي فرضتها واشنطن منذ أن ضم بوتين شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014. 
 

ومنذ ذلك الحين حاولت الدولة الحد من تعرضها للأصول الأمريكية، وفي عام 2019 ، نقلت شركة النفط العملاقة روسنفت الحكومية عقود تصديرها إلى اليورو. وانخفضت حصة روسيا من الصادرات المباعة بالعملة الأمريكية إلى أقل من 50٪ للمرة الأولى في الربع الرابع من عام 2020.
 

وأقرت روسيا بأن المسئولية منتشرة في كل مكان في التجارة العالمية لدرجة أنه من الصعب العمل كمجتمع حديث بدونها. 


ويمثل الدولار ما يقرب من 60 ٪ من احتياطيات البنك المركزي العالمي و 88 ٪ من معاملات الصرف الأجنبي مقابل العملة الأمريكية، كما ان حوالي نصف القروض عبر الحدود وسندات الدين الدولية مقومة بالدولار. وعندما توقفت الأسواق في وقت مبكر من جائحة فيروس كورونا، كان الاحتياطي الفيدرالي - وليس بنك روسيا أو بنك الشعب الصيني - هو الذي ألقى سلاحه حول النظام المالي العالمي.
 

وأسفرت محاولة بكين لتعزيز صورة اليوان عن عوائد هزيلة حتى الآن ، ولكن يُنظر إليها على أنها لعبة على المدى الطويل. 
 

ومن المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين نظيره الأمريكي بحلول نهاية هذا العقد، وستساهم الصين بأكثر من خُمس إجمالي الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي حتى عام 2026 ، وفقًا لحسابات بلومبرج بناءً على توقعات صندوق النقد الدولي. 
 

ستكون الولايات المتحدة والهند في المركز الثاني والثالث ، مع احتلال اليابان وألمانيا المراكز الخمسة الأولى.
ستستمر روسيا والصين وخصوم آخرون في محاولة التخلص من تفوق الدولار، قد يكون لديهم بعض النجاح على الهامش.
 

ولكن لتحقيق الهدف المنشود يجب أن يتمتع البديل بسمات أمريكية ، بما في ذلك أسواق رأس المال العميقة والسائلة ، وبنك مركزي مستقل وسيادة القانون ، على سبيل المثال لا الحصر.

الدولار روسيا الصين عقوبات جزية القرم عملة الولايات المتحدة الامريكية

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