بعد كورونا.. فيروس «غرب النيل» خطر جديد يهدد العالم

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا عن الإعلان عن اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس غرب النيل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء بالتقرير أنه تم اكتشاف تلك الحالة المصابة عن طريق حجزها في المستشفى لاشتباه إصابتها بفيروس كورونا.



-ما هو فيروس غرب النيل؟

هو فيروس ينتقل عن طريق البعوض وتكون أعراضه خفيفة مثل الحمى والصداع الخفيف ولكن عندما تشتد أعراضه يصاب الأشخاص بالتهاب النخاع الشوكي، أو بالتهاب الدماغ ويزيد التعرض للبعوض في الأماكن التي ينتشر فيها فيروس غرب النيل من خطر الإصابة بالعدوى.

- متى تحدث الإصابة بالفيروس؟

ينتشر في فصلي الربيع والصيف، وتكون بسبب لدغات بعوض، أو التعامل مع حيوانات مصابة، ولا يمكن أن ينتقل عن طريق البشر لبعضهم البعض وفترة حضانته بين ٤ أيام إلى ١٠ أيام.

وفي حالات قليلة قد يكون الفيروس قد انتشر من خلال طرق أخرى مثل عمليات زراعة الأعضاء، وعمليات نقل الدم، ومع ذلك، يخضع المتبرعون بالدم للكشف عن الفيروس، ما يقلل بشكل كبير احتمالية الإصابة بالعدوى في عمليات نقل الدم، أو عن طريق الأم إلى طفلها خلال فترة الحمل أو فترة الرضاعة الطبيعية، أو التعرض للفيروس في المعامل المختبرية.

- أعراضه:

تتشابه أعراض فيروس غرب النيل مع أعراض فيروس كورونا المستجد بشكل كبير، وهي:

- حمى.

- صداع.

- آلام في الجسم.

- قيء.

- إسهال.

- ارهاق شديد.

- طفح جلدي.

- التهاب الدماغ.

- التهاب الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي.

- تيبس في الرقبة.

- توهان.

- غيبوبة في بعض الحالات.

- رعشة أعصاب.

- تنميل في الجسم.

- ضعف العضلات.

- كيف يمكن الوقاية من فيروس غرب النيل؟



- التخلص من أي كراكيب موجودة في المنزل أو قريبة منه.



- الجلوس في مكان نظيف باستمرار وتطهير أي أماكن أو أسطح بالمنظفات الخاصة.



- إغلاق أي منافذ لدخول الحشرات.



- عند التعرض لأماكن يكثر فيها البعوض يجب ارتداء ملابس تغطي كامل الجسم.



- تشغيل الأقراص الطاردة للبعوض، أو رش الغرف جيدا.