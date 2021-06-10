منها أشياء تتداعى لأتشينوا أتشيبي.. 4 ترجمات جديدة في معرض الكتاب
أعلنت منشورات إبييدي، الخميس، تقديم 4 أعمال مترجمة ومتنوعة، تم اختيارها كأول مجموعة ضمن مشروع ثقافي، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورتها لثانية والخمسين، أما عن الأعمال التي ستطرح بمعرض الكتاب فهي.
رواية أشياء تتداعى
رواية أشياء تتداعى تأليف الكاتب النيجيري الكبير أتشينوا أتشيبي، ترجمة عبد السلام إبراهيم، وهي الرواية التي باعت أكثر من 20 مليون نسخة حول العالم، وأدرجتها مجلة تايم في TIME 100 أفضل رواية باللغة الإنجليزية من 1923 إلى 2005.
بعد العاصفة
بعد العاصفة هي مجموعة قصصية للكاتب الأمريكي الكبير إٕرنست هيمنجواي، الحاصل على جائزة نوبل في الآداب عام 1954، ترجمة الأستاذ عبد السّلام إبراهيم، وقد باعت الطّبعة الأولى منها أكثر من 20000 نسخة في الولايات المتحدة الأمريكية.
عبقرية المسرح الأيرلندي
عبقرية المسرح الأيرلندي هي ثلاث مسرحيات هم" التّراب الأرجواني- عائلة كانافان- في القطار"، لثلاثكتاب مسرحيين من مؤسسي المسرح والأدب الأيرلندي (شون أوكاسي- ليدي جريجوري- فرانك أوكونور)، ترجمة الأستاذ عبد السّلام إبراهيم.
كل الطرق تؤدي إلى الجلجثة
"كل الطّرق تؤدي إلى الجلجثة" تأليف الكاتب البريطاني الشهير جيروم ك جيروم، وهو مؤلف الرواية الشهيرة "ثلاث رجال في قارب"، وترجمتها سماح ممدوح.
وصرح عماد الأكحل مدير دار إبييدي قائلا:" لا تكتمل متعة القراءة الأدبية بدون التّعرف على آداب الشعوب الأخرى، لذا نسعى لتقديم وجبة أدبية كاملة للقرّاء بترجمة عدد من الأعمال العالمية الفريدة، أعمالُ تم انتقائها بعناية وبذل فيها المترجمون جهدا فائقًا لصياغة تحافظ على روح المكان وصوت الكاتب وأجواء الحكاية.
من جانبه، صرح محمود عبد النبي محمود، مدير مكتب القاهرة، مسؤول تعاقدات الشرق الأوسط: "رؤيتنا واضحة أعمال متنوعة ترضي جميع الأذواق، متاحة بجميع المكتبات والمنصات، وقبل كل ذلك؛ أعمالٌ تم اختيارها عن طريق لجنة مكلفة بانتقاء الأفضل وما يستحق النّشر، لنقدمه لكل القراء في العالم العربي".