منها أشياء تتداعى لأتشينوا أتشيبي.. 4 ترجمات جديدة في معرض الكتاب

أعلنت منشورات إبييدي، الخميس، تقديم 4 أعمال مترجمة ومتنوعة، تم اختيارها كأول مجموعة ضمن مشروع ثقافي، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورتها لثانية والخمسين، أما عن الأعمال التي ستطرح بمعرض الكتاب فهي.

رواية أشياء تتداعى

رواية أشياء تتداعى تأليف الكاتب النيجيري الكبير أتشينوا أتشيبي، ترجمة عبد السلام إبراهيم، وهي الرواية التي باعت أكثر من 20 مليون نسخة حول العالم، وأدرجتها مجلة تايم في TIME 100 أفضل رواية باللغة الإنجليزية من 1923 إلى 2005.

بعد العاصفة

بعد العاصفة هي مجموعة قصصية للكاتب الأمريكي الكبير إٕرنست هيمنجواي، الحاصل على جائزة نوبل في الآداب عام 1954، ترجمة الأستاذ عبد السّلام إبراهيم، وقد باعت الطّبعة الأولى منها أكثر من 20000 نسخة في الولايات المتحدة الأمريكية.

عبقرية المسرح الأيرلندي

عبقرية المسرح الأيرلندي هي ثلاث مسرحيات هم" التّراب الأرجواني- عائلة كانافان- في القطار"، لثلاثكتاب مسرحيين من مؤسسي المسرح والأدب الأيرلندي (شون أوكاسي- ليدي جريجوري- فرانك أوكونور)، ترجمة الأستاذ عبد السّلام إبراهيم.

كل الطرق تؤدي إلى الجلجثة

"كل الطّرق تؤدي إلى الجلجثة" تأليف الكاتب البريطاني الشهير جيروم ك جيروم، وهو مؤلف الرواية الشهيرة "ثلاث رجال في قارب"، وترجمتها سماح ممدوح.

وصرح عماد الأكحل مدير دار إبييدي قائلا:" لا تكتمل متعة القراءة الأدبية بدون التّعرف على آداب الشعوب الأخرى، لذا نسعى لتقديم وجبة أدبية كاملة للقرّاء بترجمة عدد من الأعمال العالمية الفريدة، أعمالُ تم انتقائها بعناية وبذل فيها المترجمون جهدا فائقًا لصياغة تحافظ على روح المكان وصوت الكاتب وأجواء الحكاية.

من جانبه، صرح محمود عبد النبي محمود، مدير مكتب القاهرة، مسؤول تعاقدات الشرق الأوسط: "رؤيتنا واضحة أعمال متنوعة ترضي جميع الأذواق، متاحة بجميع المكتبات والمنصات، وقبل كل ذلك؛ أعمالٌ تم اختيارها عن طريق لجنة مكلفة بانتقاء الأفضل وما يستحق النّشر، لنقدمه لكل القراء في العالم العربي".

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