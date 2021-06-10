غلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية ومكتبات دون ترخيص بالشرقية

شن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهل- مديرية التربية والتعليم- مديرية التضامن الاجتماعي- مأمورية الضرائب العامة- التأمينات الاجتماعية- مركز شرطة الزقازيق.

وأسفرت الحملة عن تشميع ٤ مراكز دروس خصوصية وأكاديميات تدريب تُدار دون ترخيص، وتواجد أعداد كبيرة من الطلاب دون ارتداء الكمامات الواقية وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما تم تغريم ٢ من المراكز والمكتبات (٨٠٠٠ جنيه غرامات فورية) مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت رئاسة حي ثانٍ الزقازيق حملة على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق الحي، وتم غلق سنتر للدروس الخصوصية بمحيط مدرسة اللغات بنات بفلل الجامعة، بحضور قسم الإشغالات بالحي، وبالتنسيق مع إدارة غرب التعليمية وجهاز حماية المستهلك.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكيانات التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية لتقديم الخدمات الطلابية، فضلاً عن التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يذكر أن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، شن حملة موسعة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك- مديرية التربية والتعليم- مديرية التضامن الاجتماعي- مأمورية الضرائب العامة- التأمينات الاجتماعية- مركز شرطة الزقازيق.

وأسفرت الحملة عن تشميع وتفريق الطلاب من (٣) مراكز للدروس الخصوصية وأكاديميات تدريب تُدار دون ترخيص، ووجود أعداد كبيرة من الطلاب دون ارتداء الكمامة الواقية، وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تم تشميع (٥) مكتبات تُدار دون ترخيص وتقوم ببيع أوراق تعليمية مجهولة المصدر، وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية، كما تم تغريم (٤) مراكز و مكتبات بغرامات فورية واتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيال المخالفين.