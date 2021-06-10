روساتوم الروسية تطلق معملاً تجريبيًا لإنتاج وقود ريميكس

أطلقت مؤسسة روساتوم، التابعة للحكومة الروسية معملاً تجريبيًا لتصنيع حزم وقود نووي محشوة بوقود "ريميكس" (REMIX) بغية استخدامها في مفاعلات VVER-1000.

وأُطلق خط الإنتاج التجريبي، بالتعاون مع مصنع التعدين والمواد الكيميائية التابع لـ"روساتوم" والواقع في مدينة جيليزنوغورسك بمقاطعة كراسنويارسك، حيث بدأ تصنيع كريات وقود اليورانيوم والبلوتونيوم، وقد نُقلت الدفعة الأولى من الكريات من جيليزنوغورسك إلى سيفيرسك حيث اجتازت بنجاح إجراءات الفحص والقبول قبل السماح لها بدخول المصنع السيبيري للكيماويات. وسيتم تصنيع حزم وقود "ريميكس" التجريبي في تصميم "تي في إس-2 إم" (TVS-2M) الذي يمثل أحد النماذج الأساسية لحزم الوقود المخصصة لمفاعلات VVER-1000.

يمثل وقود "ريميكس" (regenerated mixture أي الخليط المعاد تدويره) منتجا للاستخدام في مفاعلات الماء الخفيف الحرارية التي تشكل العمود الفقري لصناعة الطاقة النووية الحديثة. ويتكون الوقود من مزيج اليورانيوم والبلوتونيوم المعاد تدويره المستخرج من الوقود النووي المستهلك مع إضافة كمية صغيرة من اليورانيوم المخصب وخلافا لوقود اليورانيوم والبلوتونيوم المستخدم في المفاعلات السريعة (مثل وقود نتريد اليورانيوم والبلوتونيوم المختلط MUPN ووقود الأكسيد المختلط MOX)، يحتوي وقود "ريميكس" على كمية قليلة من البلوتونيوم (تصل نسبته إلى 1.5%)، بينما لا يختلف طيفه النيوتروني عن وقود اليورانيوم المخصب التقليدي ولذا فإن سلوك تجميعات وقود "ريميكس" في قلب المفاعل وكمية البلوتونيوم المتولدة من اليورانيوم نتيجة خضوعه للإشعاع متطابقان بشكل عام.



يعني ذلك بالنسبة لمشغلي محطات الطاقة النووية أنه يمكن استخدام وقود "ريميكس" في المستقبل بدلا من الوقود التقليدي دون إدخال أي تغييرات في تصميم المفاعل أو اتخاذ تدابير أمان إضافية. وسيتيح التحول إلى استخدام مثل هذا الوقود البديل زيادة احتياطيات المواد الخام اللازمة لتوليد الطاقة في محطات الطاقة النووية أضعافا مضاعفة بفضل اعتماد دورة الوقود النووي المغلقة، وكذلك إعادة تدوير الوقود النووي المستهلك بدلا من تخزينه.



ومنذ 2016، تشارك 3 حزم من وقود "ريميكس" تصميم "تي في إس-2 إم" والتي تحتوي كل واحدة منها على 6 قضبان الوقود التجريبي (ويبلغ العدد الإجمالي لقضبان الوقود في حزمة واحدة 312 قضيبا)، في برنامج تشغيل تجريبي يجري في وحدة الطاقة رقم 3 بمحطة "بالاكوفو" الطاقة النووية في روسيا. ومنذ عام 2020، تخضع هذه الحزم لدورة التشعيع الثالثة في المفاعل مدتها 18 شهرا.



وقال ألكسندر أوغريوموف، نائب الرئيس المسؤول عن البحث والتطوير والجودة في شركة "تفيل": "أنجزنا إنشاء معمل إنتاج الوقود لمفاعلات VVER-1000 في مدينة سيفيرسك بسرعة فائقة حيث بدأ العمل على تشييده في الربع الثالث من عام 2020. ونخطط لتصنيع مجموعة من حزم وقود "ريميكس" من تصميم "تي في إس-2 إم" تحتوي على عدد كامل من قضبان الوقود في عام 2021. وقد أظهرت الدورات الأولى من تشعيع قضبان وقود "ريميكس" في محطة "بالاكوفو" للطاقة النووية نتائج جيدة، وستكون اختبارات حزم وقود "ريميكس" كاملة العدد معلما هاما في طريق الاستخدام التجاري لهذه التكنولوجيا. وفي حالة وجود طلب على الوقود في السوق سنحتاج إلى إنشاء مصنع كبير لإنتاج وقود "ريميكس" على منصة إحدى شركات روساتوم".