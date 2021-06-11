«ملك» أول مصرية تتأهل لأولمبياد طوكيو بالجمباز: أنصح الفتيات بممارسة الرياضة

ملك حمزة تبلغ من العمر 20 عامًأ، تخصصت في لعبة الجمباز الترامبولين منذ أن كان عمرها 14 عامًا، دخولها في سن كبير ليس سهلًا على الإطلاق ولكنه استلزم المزيد من التمارين الشاقة لها، إلى أن تم التأهيل لأولمبياد طوكيو 2020 باليابان والتي تقام في نهاية يوليو المقبل، واقتنصت لقب أول مصرية تتأهل لأولمبياد طوكيو بالجمباز ترمبولين.

تقول ملك لـ"الدستور": "التأهل كان حلمًا ولكن نعمل من أجله منذ عام 2018، على الرغم من الصعوبات وظهور فيروس كورونا، وقمنا مايو الماضي بالتمرين مع المنتخب المصري وحصلت على أول أفريقيا وهذا ما أهلنى للأولمبياد".

وعن الاستعدادات قالت: "بتمرن 5 أيام في الأسبوع، لمدة ساعتين ويصل لثلاث ساعات، مع التجهيز البدني والفيتنس".

"الجمباز علمني الاعتماد على النفس"، هكذا قالت ملك عن رياضتها المفضلة مؤكدة أن رياضة الجمباز تعلم الحرية والتعبير عن الذات، والقدرة على الخروج من المشكلات وتبسيطها واستقبال الضغوط الخاصة بالحياة بمنتهي الايجابية والتعامل معها بالشكل الصحيح.

وتنصح ملك الفتيات بممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة، والحصول على كافة فوائد الرياضة للجسم وتأثيرها النفسي الإيجابي بلا شك، متمنية الحصول على ميدالية في الأولمبيات المقبلة أو الدخول في الفاينال ضمن أفضل 8 لاعبين في الجمباز ترمبولين في العالم من ضمن 16 لاعب.

وأكد مدرب المنتخب المصري لجمباز الترامبولين أحمد أبو العلا، أن مصر للمرة الأولى تتأهل للاولمبياد بعد تحقيق ملك حمزة وسيف اسر ذلك من خلال الفوز بالمركز الأول ضمن التصفيات الخاصة بأفريقيا وحجز تذكرتين في منافسات اولمبياد طوكيو 2021، بعد تم التنافس بين 7 دول في التصفيات وهي (الجزائر، المغرب، الكاميرون، جنوب أفريقيا، نامبيا، نيجيريا، ليبيا) باستضافة مصر مع اعتذار دولة انجولا عن المشاركة في البطولة.

وشارك في الإنجاز الذي حققه الفريق أحمد سعيد المدير الفني لمنتخب مصر لجمباز الترامبولين، بالإضافة لكل من على جاسر اديسا رئيس اللجنة الفنية وبدعم من الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز.