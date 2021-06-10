الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكري يؤكد لـ«جوتيريش» رفض مصر إجراءات إثيوبيا الأحادية بشأن ملء السد

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

‏تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، من أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، حيث هنأه لما حظي به من تأييد من قبل مجلس الأمن لتولي الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية، معربًا عن أطيب التمنيات له بالتوفيق.

وأكد شكري تطلعه لاستمرار التنسيق والتشاور بين مصر والأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية المختلفة تحقيقاً للأمن والاستقرار والرخاء المأمول، فضلاً عن المسائل الإنسانية والتنموية وما يرتبط بها من تحديات عالمية.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المحادثة تركزت حول آخر المستجدات على صعيد ملف سد النهضة وما آلت إليه التطورات الأخيرة من عدم تحقيق أي تقدم في هذا الشأن، حيث أكد شكري الموقف المصري الثابت المتمثل في رفض الاجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث.

وشدد سامح شكري أيضاً على ضرورة مساهمة الأطراف الدولية، على رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، في دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.

 

سامح شكري مصر اتفاق سد النهضة أمين عام الأمم المتحدة السودان

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