«العُلا».. انطلاقة سعودية جديدة لدعم صناعة الأفلام

تحظى مدينة «العُلا» السعودية، باهتمامٍ ملحوظ من جانب حكومة المملكة لتعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية سعودية، من خلال استضافة العديد من الأحداث والفعاليات سواء على الصعيد السياسي- مثل استضافة أعمال القمة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، والتي عُرفت بـ«قمة العُلا»- أو على الصعيد الفني، حيث تعمل المملكة على جذب المزيد من الأفلام السعودية والعالمية للتصوير في المحافظة.

وفي تجربة تُعد الأولى من نوعها داخل المملكة، تم تصوير أجزاء من الفيلم الأميريكي الجديد «Cherry» للأخوين روسو، من إنتاج هوليوود، في محافظة العُلا والعاصمة الرياض، حيث تواصل إدارة «فيلم العُلا» جذبها للمزيد من الأفلام السعودية والعالمية للتصوير في المحافظة، من خلال توفير كافة التسهيلات اللوجيستية الداعمة للإنتاج السينمائي.

خدمات «فيلم العُلا»

ووفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام السعودية، تقدم إدارة «فيلم العُلا» حزمة من الخدمات التي تراهن على جذب العديد من صانعي الأفلام حول العالم، كتأسيس فريق من خبراء الأفلام في العُلا للمساعدة في تسهيل الإنتاج للأفلام العالمية، والتوجه لبناء نظام بيئي مناسب لصناعة الأفلام في العُلا، إضافة إلى حوافز أخرى جاذبة، مثل إصدار التأشيرات لطواقم الأفلام، وتأمين خدمات النقل البري والجوي والإقامة بين الرياض والعُلا، ومنح التصاريح اللازمة، وتسهيل استيراد كافة المُعدّات التي يتطلبها التصوير، وتوفير المعلومات والعلاقات المُساعدة لفرق إنتاج الأفلام، وغيرها من الخدمات الداعمة.

وتعمل إدارة «فيلم العُلا» على دعم وتحفيز إنتاجات الأفلام المحلية، بالشراكة مع جهات حكومية، انطلاقًا من سعي الهيئة للإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030. ودعم المواهب الوطنية في قطاع صناعة الأفلام وتمكينها.

اتفاقات تصوير جديدة

وكشفت إدارة «فيلم العُلا» عن توقيعها اتفاقية لتصوير فيلم أميركي ثانٍ في محافظة العُلا من إخراج وبطولة نخبة من نجوم «هوليوود»، إضافة إلى اتفاقها على تصوير فيلمين سعوديين آخرين، هما فيلم «بين الرمال» للمخرج محمد العطاوي وفيلم «نورة» للمخرج توفيق الزايدي، وهما من الأفلام السعودية الفائزة بمسابقة «ضوء لدعم الأفلام»، وتتولى هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة تمويلهما بشكل كامل، إلى جانب قيامها بالتنسيق مع إدارة «فيلم العلا» لتوفير كافة متطلبات تصوير الفيلمين في محافظة العُلا.

وتسعى هيئة الأفلام وإدارة «فيلم العُلا» من خلال شراكتهما الاستراتيجية، لتطوير صناعة أفلام مستدامة في شمال غربي المملكة، من خلال الاستثمار الداخلي، وجذب الأفلام الدولية والإقليمية والتلفزيونية والأفلام الوثائقية للتصوير في العُلا، وتطوير الأعمال المحلية والإقليمية لخدمة قطاع السينما.

دعم صناعة الأفلام

وفي 22 أبريل الماضي، أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا عن إطلاق إدارة "فيلم العلا" التي ستُعنى بدعم وتسهيل تصوير الأفلام في محافظة العلا، ضمن إستراتيجتيها لتعزيز العلا كوجهة سياحية، وأكبر متحف حي في العالم.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، تمنح إدارة "فيلم العُلا" فرصة اكتشاف مواقع التصوير الخلابة لصناع الأفلام وسط طبيعة العلا، وآثارها التاريخية، كذلك تقدم الإدارة الدعم لإتمام الموافقات المطلوبة، وتسهيل الإجراءات والتصاريح اللازمة، وتقديم الدعم اللوجيستي اللازم.

وتركز الإدارة الجديدة على دعم وتحفيز الإنتاجات المحلية من خلال العمل مع عدة جهات حكومية مهتمة بتصوير وإنتاج الأفلام في العُلا، حيث يُعد ذلك جزءًا من سعي الهيئة للإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال دعم المواهب الوطنية في قطاع صناعة الأفلام.