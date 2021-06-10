الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مؤسسة البيت المحمدي تنظم المجلس رقم 14 للحكم العطائية

محمد مهنا ومجلس الحكم
محمد مهنا ومجلس الحكم العطائية

أعلنت مؤسسة البيت المحمدي لدراسات وعلوم التصوف، عن تنظيم المجلس 14 للحكم العطائية، بحضور الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر السابق ورئيس رواق التصوف ومدير البيت المحمدي لدراسات وعلوم التصوف، وبمشاركة عدد من مريدي وأتباع الطريقة المحمدية الشاذلية، حيث سيتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة  لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت اللجنة الإعلامية بالبيت المحمدي لدراسات وعلوم التصوف إن المجلس رقم 14 للحكم العطائية شرح الشيخ الشرنوبي، سيقدمه الدكتور محمد مهنا من داخل البيت المحمدي بالمقطم وذلك عبر تقنية البث المباشر، حيث يشاهد المجلس العلمي آلاف الطلاب والتلاميذ والمريدين حول العالم الإسلامي، والذين يدرسون داخل أكاديمية أهل الصفة بالمقطم حيث أن هذه المجالس العلمية تعتبر جزء أساسي من دراستهم داخل أكاديمية أهل الصفة.

الجدير بالذكر أن مؤسسة البيت المحمدي، برئاسة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء، تواصل أنشطتها العلمية في نشر الدراسات الصوفية الشرعية التي تسهم في النهوض بالمجتمع وتعمل على تهذيب الأفراد سلوكيًا وأخلاقيًا، وتحد من الأفكار المتشددة.

ويعمل رواق التصوف علي استئناف حلقاته العلمية بين الحين والآخر في زمن كورونا على يد أساتذة وعلماء الأزهر الشريف في تخصصات علوم التصوف، والفقه، والشريعة، واللغة العربية، والدعوة.

وتقوم الدراسة داخل البيت المحمدي علي أساس التلقي المباشر بالإسناد المتصل على يد صفوة من الراسخين في العلوم الشرعية والصوفية بالأزهر الشريف والجامعات المصرية، بالطريقة التقليدية، وكذا بالوسائل التكنولوجية الحديثة بالتعليم عن بعد، ويحصل الدارس على إجازة من أساتذته تُعتمد من الرواق بعد اجتياز الاختبارات المقررة.

وتتمثل مراحل الدراسة بالرواق  في أربعة مراحل تبدأ بسنة تمهيدية وهي مرحلة  الإعداد يشترط فيها أن يكون الدارس حاصلًا على الإجازة العالية ليسانس أو بكالوريوس، وشهادة الثانوية العامة للمصريين أو للوافدين، تليها المرحلة العالية  التأصيل ومدة دراستها أربع سنوات شريطة الحصول على إجازة الإعداد من الأكاديمية والحصول الثانوية الأزهرية، أو ما يعادلها، وأن يكون الطالب مقيدًا بإحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، تتبعهم المرحلة الثالثة وهي الإجادة التخصص ومدتها سنتان يعقبها بحث علمي في تخصص الدارس شريطة الحصول على إجازة التأصيل من الأكاديمية والإجازة العالية من إحدى الكليات الشرعية، ومعادلة مواد التصوف وعلوم  الآله لمن هو في  غير تخصصه.

أما المرحلة الرابعة وهي التحقيق العالمية ومدة دراستها عام شامل لكل العلوم الشرعية والصوفية ثم بحث علمي تحدده اللجنة المختصة في تخصص الدارس شريطة الحصول على  إجازة التخصص من الأكاديمية وإجازة التخصص من إحدى الكليات الشرعية بالأزهر، مع عمل المعادلة في مواد التصوف، وعلوم الإله لمن هو في غير تخصصه وإعداد بحث علمي في البعد الصوفي لتخصصه. 

مؤسسة البيت المحمدي تنظم المجلس رقم ١٤ بحضور محمد مهنا

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