الخميس 10 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط»: تنفيذ 908 تدخلات تنموية في أسيوط بـ2.2 مليار جنيه

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من تنفيذ 908 تدخلات تنموية في محافظة أسيوط، بتكلفة إجمالية 2.2 مليار جنيه، نتج عنها إنشاء وتطوير 21 وحدة صحية، وإنشاء وتوسعة وإحلال وجديد 1180 فصل، وذلك في إطار المنظومة الإلكترونية لمبادرة "حياة كريمة".

وأضافت وزارة التخطيط، أنه تم الانتهاء أيضا من رصف وتطوير طرق بطول 98 كم، ومد وتدعيم شبكات مياه شرب بطول 40.5 كم، كما تم الانتهاء من تنفيذ 68 تدخل في مركز ساحل سليم، بتكلفة 151 مليون جنيه، في 15 قرية بالمحافظة.

وفى سياق متصل، أجرى وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جولة تفقدية للمشروعات المنتهية والجاري تنفيذها في قرى مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري: "حياة كريمة"، وذلك بهدف تفعيل المتابعة الميدانية، والتأكد من معدلات الإنجاز وجودة التنفيذ حسب المواصفات المحددة، وضمان تشغيل المشروعات المنتهية ودخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها بشكل مباشر، فضلًا عن عقد جلسات حوارية مع المواطنين، للتعرف على رؤيتهم بشأن أي مشروعات أخرى مطلوبة ذات أولوية.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد وزارة التخطيط مع ممثلي البنك المركزي المصري إلى محافظة أسيوط لتطبيق استراتيجية "الشمول المالي" في قرى مبادرة حياة كريمة.

ضمت زيارة وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشروعات والتدخلات التنموية في قرى الشيخ شحاتة والعفادرة وتاسا، التي تخدم حوالي 32 ألف مواطن، حيث تصل تكلفة التدخلات المنتهية والجاري تنفيذها نحو 145.3 مليون جنيه في القرى الثلاث.  

كما قام وفد الوزارة بزيارة مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب وسكن كريم في قرية العفادرة، ومركز طب الأسرة بقرية تاسا، ومحطة رفع صرف صحي قريتي الشيخ شحاتة والعفادرة، بنسبة إنجاز 20%، ونسبة إنجاز شبكات الانحدار وخطوط الطرد 60%. 
 

التخطيط مشروعات اسيوط حياة كريمه جولة وفد

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