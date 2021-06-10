الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة عين شمس الأولى في الملتقي الخامس للنانو تكنولوجي

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

شاركت جامعة عين شمس في الملتقى الخامس للنانو تكنولوجي والذي نظمته جامعة طنطا لأنديه العلوم المصرية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ونجح الطالب يوسف سامح بدران بالفرقة الثالثة كلية التمريض في حصد المركز الأول في الابتكار والاختراع .

يذكر أن المسابقة أقيمت "أونلاين" واستمرت على مدار شهرين متتاليين بمشاركة ١٢ جامعة على مستوى الجمهورية.

وتعد تكنولوجيا النانو من العلوم الحديثة التي تدخل في العديد من المجالات الحياتية، فهي تساعد على تحسين العديد من القطاعات التكنولوجية والصناعية إلى حد كبير، مثل: تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والطب، والأمن الوطني، وعلوم البيئة، وسلامة الأغذية وغيرها من المجالات.

كما شارك طلاب جامعة عين شمس في المسابقة القمية السابعة للتصوير الفوتوغرافي والمسابقة القمية الأولى لأحسن فيديو والتي نظمتها هذا العام جامعة طنطا تحت عنوان "حكاية صورة".

وحصد الطالب ميشيل ميلاد بشاي الطالب بالفرقة الرابعة كلية الآداب المركز الثاني والطالب طارق حسنشارك طلاب جامعة عين شمس في المسابقة القمية السابعة للتصوير الفوتوغرافي والمسابقة القمية الأولى لأحسن فيديو، والتي نظمتها هذا العام جامعة طنطا تحت عنوان "حكاية صورة".

كما حصد الطالب ميشيل ميلاد بشاي الطالب بالفرقة الرابعة كلية الآداب المركز الثاني والطالب طارق حسن العطار بالفرقة الرابعة كلية الآداب على المركز الرابع في مسابقة أحسن تصوير فيديو والتي تقام لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية لأحسن فيديو.  

فيما فاز الطالب محمد طه درويش بالفرقة الرابعة كلية التجارة على المركز الخامس في مسابقة أحسن صورة فوتوغرافية.

يذكر أن المسابقة أجريت عن بعد من خلال إرسال الأعمال على CD العطار بالفرقة الرابعة كلية الآداب على المركز الرابع في مسابقة أحسن تصوير فيديو والتي تقام لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية لأحسن فيديو.  

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