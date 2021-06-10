بنك القاهرة و«أفريكسم بنك» يوقعان قرضًا بقيمة 200 مليون دولار

لدعم الخطط التوسعية في أفريقيا

وقع بنك القاهرة، الخميس، اتفاقية تعاون مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك"، للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار، وتصل مدة القرض إلى 5 سنوات، ومن المقرر أن يتم تخصيصه لدعم خطط بنك القاهرة التوسعية بالسوق الأفريقية.

ويستهدف القرض تمويل استثمارات البنك بالفروع والشركات التابعة الجديدة وتعزيز الأنشطة التجارية المصرية بالقارة الأفريقية.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، أعرب طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن اعتزازه بالشراكة مع "أفريكسم بنك"، مؤكداً أن بنك القاهرة يعمل وفقاً لخطة طموحة للتوسع في الأسواق الأفريقية، ويدعم ذلك التوجه اهتمام الدولة بأفريقيا التى تعتبر منصة وبوابة للسلع والخدمات المصرية.

وتابع فايد أن الاتفاقية تأتى فى إطار رؤى وسياسات البنك التوسعية والتى تستهدف بصورة أساسية تعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المختلفة في عدد من البلدان الإفريقية، لمساعدة المصنعيين المصريين، وقطاع المقاولات والشركات العاملة في مجال البنية التحتية على اقتناص فرص النمو، وتشجيع المصدرين المصريين على زيادة صادراتهم لدول القارة الإفريقية، خاصة أن بنك القاهرة يستحوذ على كامل أسهم بنك القاهرة الدولى فى أوغندا "كايرو بنك أوغندا".

وأوضح أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة علي أهمية دور البنوك متعددة الجنسيات فى توفير التمويل اللازم للسوق المحلية، لافتا إلى أهمية القرض لتوسيع المصادر التمويلية بالعملة الأجنبية من جهات تمويلية مختلفة استنادًا إلى التطور الكبير الذى شهده البنك على كافة الأصعدة، خاصة أن بنك القاهرة يتمتع بعلاقات جيدة مع العديد من المؤسسات المالية الدولية التى تمكنه من تسهيل كافة عمليات التجارة الخارجية مما يعزز الثقة بالقطاع المصرفى المصرى.

وصرح الدكتور بنديكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "افريكسم بنك" قائلاً: “سعداء بتقديم هذا التسهيل التمويلى لبنك القاهرة والذى يعزز من أواصر التعاون التجارى فى أفريقيا لما يتمتع به البنك من خبرات واسعة فى مجال دعم أنشطة التجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية، كما سيساهم التمويل في تعزيز خطط البنك الطموحة انطلاقاً من خبراته الواسعة وسجله الحافل بالإنجازات، وتابع “نحن واثقون أن بنك القاهرة سيسهم فى تكوين علاقات استثماريه تجارية جديد”.