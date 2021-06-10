محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بسرعة إزالة شكاوى الرصف

أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تعليمات مشددة لجميع رؤساء أحياء العاصمة بضرورة التفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين التي تتعلق برصف الشوارع وإعادة الشيء لأصله، نظرا لما تسببه من تشويه للمظهر الحضاري لشوارع العاصمة، كما تسبب عائقا مروريا، فضلا عن تعرض العديد من المارة للإصابات ولا سيما كبار السن.

جاء ذلك بعد تلقي الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة عدة شكاوى تتعلق بمنظومة الرصف من بعض المواطنين، وعرضها على السيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ووجّه المحافظ بسرعة التواصل مع رؤساء الاحياء وسرعة إزالة أسباب الشكاوى، وهي على النحو التالي:

1- هبوط أرضي نهاية كوبري منشأة ناصر أمام خزان محطة المياه- حي منشاة ناصر. 2- شارع 198 وادي دجلة المعادي- الشارع يحتاج لرصف- حي المعادي. 3- هبوط أرضي في شارع الأزهر أمام سور المستشفى الجامعي- حي وسط.

كان تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة أمس عدة شكاوى من بعض المواطنين تتعلق بارتكاب مخالفات بناء.

وجاءت كالتالي:

في حي المعادي - بناء دور مخالف في العقار رقم ٥ج الكائن في ١٦ شارع شريف سلامة تقسيم اللاسلكي.

وفي حي المقطم- قطعة رقم ٧٤٩٨- شارع محمد محمود الحى السادس الهضبة الوسطى- بناء ٣ أدوار مخالفة دون ترخيص.

وجاءت في حي حلوان- شارع خضر بحدائق حلوان، قيام مدرسة الأنهار ببناء حجرة على الرصيف بما يعوق استخدامه من قبل المارة.

وجاءت في حي وسط- 6 شارع خان الخليلي، عدم تنفيذ قرار إزالة العقار.

وجاءت في حي عابدين- 97 ش محمد فريد- عقار آيل للسقوط.

وبالعرض اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وجّه بسرعة التواصل مع الأحياء المعنية لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتصدي بكل حزم لمخالفات البناء في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لردع كل من تسول له نفسه اختراق القانون والتعدي على أراضي الدولة أو البناء المخالف دون ترخيص.

تأتي الأعمال في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بالتصدي لكافة مخالفات البناء في مختلف احياء العاصمة، وإعلاء كلمة القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي مخالفات البناء.