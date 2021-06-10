ما وراء انقطاع خدمات «فيس بوك» والتعتيم على شبكة الإنترنت عالميا

واجه موقع فيس بوك بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى واتس اب وانستجرام انقطاعًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم امس الأربعاء.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أبلغ أكثر من ألف شخص في دول من بينها الولايات المتحدة والمغرب والمكسيك وبوليفيا والبرازيل عن انقطاع الخدمة منذ الساعة 6 مساءً.



وتراجعت تقارير الانقطاعات على موقع DownDetector.com إلى 110 تقارير ، بالقرب من الرقم الأساسي للتقارير البالغ 24 ، بحلول الساعة 8:30 مساء أمس، حيث ظلت أسباب الانقطاع غير واضحة، وتم استئناف الخدمة العادية على جميع المواقع الثلاثة.



وتسببت مشكلة تكوين الشبكة في أن يواجه بعض الأشخاص مشكلة في الوصول إلى تقنيات فيس بوك. وقال المتحدث باسم فيس بوك "لقد حللنا هذه المشكلة بسرعة للجميع ، ونعتذر عن أي إزعاج".



وأفاد أحد الأفراد من مدينة مكناس المغربية ، لموقع الويب أن فيسبوك يعاني من "تعتيم تام".



وتأتي تقارير الانقطاع بعد تعتيم هائل على الإنترنت يوم الثلاثاء أدى إلى سقوط مئات المواقع في جميع أنحاء العالم.

ومنع هذا التعتيم ، الذي تم إلقاء اللوم فيه على عميل تكنولوجيا معلومات واحد لم يذكر اسمه ، ملايين الأشخاص من الوصول إلى مواقع بما في ذلك Amazon و Spotify و Netflix ، بالإضافة إلى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي وحكومة المملكة المتحدة والبيت الأبيض.



وقالت الشركة إن السبب هو خطأ برمجي نشأ عندما قام أحد عملاء Fastly - شركة الحوسبة السحابية الأمريكية المسؤولة عن المشكلات - بتغيير إعداداته.



وتواصلت صحيفة ديلي ميل مع فيس بوك للحصول على مزيد من المعلومات والتعليقات الإضافية حول انقطاع الخدمة.



وتعطل HBO Max ويظهر رسائل خطأ تاركة مشجعي Mare Of Easttown غاضبين بعد أن تابعوا نهاية الموسم من دراما الجريمة Kate Winslet.

