الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن "حياة كريمة"

قافلة جامعة طنطا توقع الكشف الطبى على 945 حالة بقرية حانوت

توقيع الكشف الطبى
توقيع الكشف الطبى بقرية حانوت

تواصل جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين  بالمجان.

توقيع الكشف الطبي على 945 حالة بقرية حانوت وصرف العلاج بالمجان

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، حرص الجامعة على المساهمة في المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة بالمستشفيات الجامعية، وتوجيه قوافل طبية تضم أساتذة من مختلف التخصصات بكلية الطب إلى القرى الأكثر احتياجا بالغربية لتقديم الرعاية الصحية للمرضى، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج جراحات إلى المستشفيات الجامعية.

توقيع الكشف الطبي على 945 حالة بقرية حانوت وصرف العلاج بالمجان

أضاف رئيس الجامعة أنه تم تنظيم قافلة طبية، اليوم الخميس، إلى قرية حانوت التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانبه، أوضح الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف علاج بالمجان لـ945 حالة من أهالي القرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

توقيع الكشف الطبى بقرية حانوت 

وأكد الدكتور عماد عتمان، على الدور الفعال لجامعة طنطا فى المساهمة  فى مبادرة "حياة كريمة”، من خلال تقديم الخدمات العلاجية للمرضى بالقرى الأكثر احتياجًا بالمجان، وتعظيم الاستفادة من الأساتذة المتخصصين في ظل جائحة كورونا.

شارك فى القافلة الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة.

وعلي جانب منفصل، أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن أن الجامعة حققت طفرة كبيرة في التصنيف الدولي الهولندي «ليدن»، (CWTS Leiden U) لعام 2021، لأفضل جامعات العالم، حيث جاءت في المركز الـ1010عالميا والسابع محليا.

وقال الدكتور محمود ذكى، إن الجامعة نشرت 1119 بحثا من بينها 155 بحثا في علوم الحياة والأرض، و436 في علوم الطب الحيوي والصحة، و432 بحث في مجال العلوم الفيزيائية والهندسية.

وأشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس ‏الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنه تم إدراج جامعة طنطا بالتصنيف ضمن 8 جامعات مصرية فقط تم مطابقتها للمعايير الدولية للتصنيف لهذا العام والذى ضم 1225 جامعة عالمية من إجمالي نحو 30 ألف جامعة على مستوى العالم.

وأضاف نائب رئيس ‏الجامعة، أن معايير التصنيف الهولندي تعتمد على النشر العلمي العالمي المبوب في قاعدة بيانات (Clarivate) وجودة هذه البحوث والإشارة اليها والتعاون المؤسسي والدولي لإنتاجها.

قافلة 3
قافلة 3
قافلة 1
قافلة 1
قافلة 2
قافلة 2
قافلة 4
قافلة 4
ضمن المبادرة الرئاسية بالمستشفيات بالغربية بمحافظة الغربية القوافل الطبية تخصصات للحد من انتشار فيروس كورونا المبادرة الرئاسية حياة كريمة مبادرة الرئاسية رئيس الجامعة رئيس جامعة طنطا تقديم الرعاية الصحية القرى الأكثر إحتياج ا قطاع الصحة محافظة الغربية الرعاية الصحية قافلة طبية المبادرة الرئاسية رئيس جامعة مشروعات شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فيروس كورونا مستشفيات مختلف التخصصات

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