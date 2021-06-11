فوائد «شاى الشعير» للإنسان

يعتبر الشعير من الأعشاب ذات القدرة على التصدي للكثير من الأمراض ويساهم في تعزيز قدرة الجسم على إزالة السموم الضارة.

يعتبر نبات الشعير من النباتات التي عرفها الإنسان منذ القدم، حيث تعتبر من أقدم نباتات الأرض.

استخدمها المصريون القدماء في الكثير من العلاجات للعديد من الأمراض، كما أنها كانت المورد الأول للغذاء.

ولنبات الشعير قدرة كبيرة على علاج الكثير من الأمراض، البعض يعتقد بأنها مفيدة للكلى فقط.

في السطور التالية يرصد خبراء التغذية بموقع " healthybuilderz" الطبي فوائد شاي الشعير والتي يغفلها الكثيرين.

يقلل من آلام وتورم المفاصل:

وفقا لخبراء التغذية، فإن شاي الشعير له خصائص مضادة للالتهابات، حيث يساعد تناول شاي الشعير في تقليل آلام المفاصل وتورمها.

يتحكم في حب الشباب ومشاكل الجلد الأخرى:

لديه القدرة على السيطرة على الالتهاب، يمكنك إدراجه في نظامك الغذائي اليومي إذا كنت تعاني من حب الشباب.

وهناك العديد من مشاكل البشرة الأخرى التي يمكن معالجتها بمساعدة شاي الشعير، بفضل مركباته المضادة للالتهابات وكذلك مضادات الأكسدة، التى يمكن أن تساعد في إبطاء عملية شيخوخة الجلد.

يقوي جهاز المناعة:

عند الحديث عن مضادات الأكسدة، فإن شاي الشعير غني جدًا بها، لهذا السبب فمن الجيد أن تشربه بانتظام قدر الإمكان لتنشيط جهازك المناعي.، حيث يزود شاي الشعير الجسم بـ"فيتامي C"، العنصر الغذائي الأساسي الذي يحتاجه جهاز المناعة لأداء وظيفته على النحو الأمثل.

يقوي الجهاز الهضمي:

يوصي بتناول شاي الشعير بشكل منتظم وذلك لتحسين صحة الجهاز الهضمي، فوفقًا للخبراء، فإن هذا المشروب جيد في تسهيل الهضم، ومنع الغازات الزائدة وأيضًا تجنب الانتفاخ.

كما يساعد شاي الشعير أيضًا على درء الإمساك لأنه غني بالألياف، لذا فهو من المشروبات التي تساهم في تقليل فرص الإصابة بالإمساك المزمن، والذي ينتشر بشكل كبير خلال الصيف.