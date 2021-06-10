وزيرة الثقافة تنعى كلود رطل: من أهم أبناء جيل رواد فن الأوبرا بمصر

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وجميع الفنانين والعاملين بدار الأوبرا، مغنى الأوبرا الكبير الباص باريتون كلود رطل، أحد رواد فن الأوبرا فى مصر الذى غيبه الموت اليوم الخميس 10 يونيو الجاري بعد صراع طويل مع المرض.

قالت وزيرة الثقافة إن الراحل متعدد المواهب وتتلمذ على يديه جيل كامل من المبدعين فى مجال الغناء الأوبرالى، وأشارت إلى براعته فى مجال التشكيل، حيث عمل أستاذا بكلية الفنون الجميلة، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه وتلاميذه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يشار إلى أن كلود رطل ينتمى لعائلة فنية، فوالدته مدربة الأصوات الإيطالية جيلان رطل، تخرج فى معهد السينما قسم هندسة المناظر، قدم نخبة من أهم العروض الكلاسيكية العالمية على مسرح الأوبرا القديمة، كما أبدع مجموعة من اللوحات الفنية الثمينة.

وكان الراحل قد شارك في العديد من الحفلات التي أقيمت داخل مسارح دار الأوبرا المصرية.

ومن جانب آخر؛ تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، خطتها للاحتفاء بذكرى أعلام الكلمة والنغم، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وتحتفل الأوبرا بمئوية ميلاد فارس الاغنية العربية مرسي جميل عزيز خلال حفل بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد في الثامنة مساء الأحد 13 يونيو علي مسرح النافورة.

ومن المقرر أن يتضمن البرنامج أبرز أعمال الشاعر الراحل التي تعاون خلالها مع عمالقة الملحنين منها" يانا يانا، ابعد يا حب، بلدي احببتك يا بلدي،أعز الناس، رمش عينه، يا حبايبي يا غاليين، احبك ، تلات سلامات ، يامة القمر علي الباب ، بيت العز ، علي عش الحب، أما براوة، اكدب عليك، من حبي فيك يا جاري، ألف ليلة وليلة.. أداء احمد عفت، مي فاروق، وليد حيدر، مي حسن، شيماء ناجي، أميرة احمد وعازف الجيتار وحيد ممدوح.