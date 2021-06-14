الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

البرتقال الصيفي يزين جناين تفهنا العزب في الغربية (صور)

جناين البرتقال
جناين البرتقال

البرتقال من أجمل الفواكه الحمضية، التي تمتاز بغناها بالعديد من العناصر الغذائية، التي تجعلها مقاوم جيد للأمراض، ومساعد على اتباع الأنظمة الغذائية الصحية.

ويعد البرتقال بجميع أنواعه أحد أهم أصناف الموالح في مصر من الناحية التصديرية، حيث يتم تصديره إلى العديد من دول العالم ويزداد الإقبال على زراعته عاماً بعد الآخر لقيمته الاقتصادية والتسويقية العالية.

وفي هذا الصدد، التقى «الدستور» كامل العطار صاحب إحدى مزارع البرتقال الصيفى بقرية تفهنا العزب التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، حيث قال إن البرتقال المصرى يتميز بمذاق جيد وجودة عالية تجعله في مقدمة الحاصلات التي يتم تصديرها إلى الخارج، كما يعتبره الكثيرون فاكهة الموالح الزراعية، لأنه رخيص الثمن وغنى بالفوائد الصحية، وكذلك علاج ينصح به الأطباء فى حالات الاصابة بنزلات البرد.

وأضاف علي عبد الله، أحد أصحاب مزارع الفواكه، أن جميع الأراضى الزراعية بالقرية مزروعة بالموالح خاصة البرتقال واليوسفى والخوخ، لأنهم من المحاصيل الهامة فى تصديرها، حيث يعتبر من أكثر المحاصيل التى يوجد عليها إقبال فى التصدير للخارج، مشيرا إلى أنهم متعاقدون مع شركة وموكلين لتصدير الحاصلات الزراعية والفواكه، ويتم تصدير كل عام ما يقرب من 800 ألف طن تقريبا إنتاج قرية تفهنا العزب فقط، والتى تمتلك مزارع بمساحة 1200 فدان تقريبا.

جناين البرتقال
جناين البرتقال
جناين البرتقال
جناين البرتقال

جناين البرتقال
جناين البرتقال
جناين البرتقال
جناين البرتقال
قرية تفهنا العزب مركز زفتى الغربية جناين البرتقال اصيفى أهم القرى المنتجة بمزارعها للبرتقال محافظة الغربية

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