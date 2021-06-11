تفاصيل طقس اليوم الجمعة.. انخفاض درجات الحرارة وانكسار الموجة الحارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن انكسار الموجة الحارة التي ضربت البلاد منذ أيام و موعد انتهائها.

و قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، لـ" الدستور" إن اليوم الجمعة هو موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة على معظم محافظات مصر .

- انخفاض درجات الحرارة إلى 35 درجة بالقاهرة

وأوضح أن درجات الحرارة فى مدينة القاهرة من المتوقع أن تسجل 35 للعظمى و22 للصغرى، والإسكندرية 29 للعظمى و21 للصغرى، مع اضطراب حالة البحر الأحمر وارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار.

وأضاف مدير مركز التنبؤات بالهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة الجمعة تسجل فى طنطا 34 للعظمى و22 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و22 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و21 للصغرى، وبلطيم 30 للعظمى و20 للصغرى.

- درجات الحرارة بمدن القناة والعريش

وأشار محمود شاهين أنه من المحتمل أن تسجل درجة الحرارة على بورسعيد 28 للعظمى و 22 للصغرى، والإسماعيلية 37 العظمي و25 للصغرى، وتسجل فى السويس 38 للعظمى و 25 للصغرى، فيما تسجل فى العريش 30 للعظمى و 23 للصغرى.

- درجات الحرارة فى مدن سيناء

وأضاف مدير مركز التنبؤات ، أن درجة الحرارة غدا الجمعة على طابا 34 للعظمى و 22 للصغرى، وسانت كاترين 31 للعظمى و 20 للصغرى، وشرم الشيخ 38 للعظمى و 28 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 28 للصغرى.

- درجات الحرارة في صعيد مصر

وتابع أن درجات الحرارة على مدن الصعيد من المتوقع لها اليوم فى مدينة الفيوم 40 للعظمى و 26 للصغرى، وبني سويف 41 للعظمى و 26 للصغرى، والمنيا 40 للعظمى و 23 للصغرى، وأسيوط 41 للعظمى و 23 للصغرى، وسوهاج 42 للعظمى و 26 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة فى أسوان الجمعة 45 للعظمى و 28 للصغرى، والأقصر 44 للعظمى و 28 للصغرى، وقنا 43 للعظمى و 27 للصغرى، والوادي الجديد 44 للعظمى و 28 للصغرى.

- حالة الطقس

و أوضح "شاهين" أنه سوف يسود طقس حار نهارا ولطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا ولطيف ليلا، وتشهد مدن جنوب سيناء وجنوب البلاد طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد ليلا.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع الأرصاد من خلال ما نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى أن تصل نسبة الرطوبة غدا الجمعة فى القاهرة 70 للعلمي و 25 للصغرى، والسواحل الشمالية 80 للعظمى و 40 الصغرى، وشمال الصعيد 30 للعظمى و 25 الصغرى، وجنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغرى.

حركة الرياح وسرعتها

ومن ناحية أخرى أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، من خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى أن حركة الرياح تشهد غدا نشاط على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع فرص لتساقط الأمطار بشكل طفيف على السواحل الغربية بنسبة 20 %.

كما تسجل سرعة الرياح غدا الجمعة على القاهرة الكبري 16 عقدة، والسواحل الشمالية 14 عقدة ، وشمال الصعيد 18 عقدة مثيرة للرمال، وتبلغ فى جنوب الصعيد 17 عقدة.