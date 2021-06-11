«زواج في السر».. لماذا تصدر الفنان الراحل سعيد صالح «تريند جوجل»؟

تصدر الفنان الراحل سعيد صالح مؤشرات البحث في جوجل، بعدما كشفت شيماء فرغلي أرملته- زوجته الثانية- عن تفاصيل زواجهما السرّي للمرًة الأولى إعلامياً، على شاشة قناة "النهار" مع الإعلامية ياسمين الخطيب.



وفي سياق ذلك، ترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز تصريحاتها.

-قالت إّنها ارتبطت بصالح بعد علاقة حب قوية استمرت 7 سنوات.



-وعن بداية لقائها به قالت : “شافني في مسرحية كنت مشاركة بها وأثنى على أدائي وطلبني للتمثيل معه، وهو عرف يخطف قلبي وكياني بشكل غريب”.



-قالت إنه عرض عليها الزواج خلال تقديمها إحدى المسرحيات وهي تقف على خشبة المسرح، لكنها رفضت فقاطعها لفترة قبل أن تتغير الأمور فيما بعد.



-وأوضحت أنّهما أخفيا زواجهما عن ابنته هند حفاظاً على مشاعرها، لا سيما أنّها كانت صديقتها المقربة.



-تابعت أّن الصداقة انقلبت إلى عداوة بعد معرفة هند بالزواج، بخاصة أنّ بعض الأشخاص تدخلوا لإثارة الفتنة بين الطرفين.



-أشارت أرملة سعيد صالح ان زواجها من الفنان الكبير لم يكن زواج "مصلحة"، وانها من البداية كانت تعمل في مسرح الأطفال منذ كانت في الثالثة عشر من عمرها.



-قالت إن هناك من اعتقد أنها تزوجته حتى يساعدها في أعمال فنية، وبعد زواجهما عملت في مسلسل يمني بدور صغير، مشيرة إلى أن الفنان الراحل لم يساعدها نهائيا.



-قالت إنها لا تعتبر فارق السن معيارًا للحب، وأن الراحل حرص على تعريف نفسه لها رغم شهرته الكبيرة فقابلت الأمر بخجول شديد، معقبة: «إحنا اللي اتخطفنا.. حاجة من عند ربنا»، وأشارت إلى أن رفضت الارتباط به في بداية الأمر.



-وروت عن موقف إنساني منه :«كنت باكل حاجة مع واحدة معرفة وابنها خطفها من إيدي انفعلت عليه وقالتله دي عندها مرض معدي.. رد الفعل كان قاسيًّا ومهينًا.. نتيجة التحليل لم تظهر ولم تتأكد الإصابة»، لكنه أكلها وقال إنني لو سأموت سيموت معي.



-أشارت إلى أنه طلب منها أن ترتدي الحجاب وتحفظ القرآن، وبعدها قررت خلع الحجاب عندما اشتد المرض على سعيد صالح في أيامه الأخيرة، لأنها اضطرت إلى النزول إلى العمل لكي تساعد في المعيشة، موضحًة أن سعيد صالح لم يكن يدخر أموالًا وكان يفضل دائمًا أن يعيش اليوم بيومه، ولم يعمل حسابًا للزمن مطلقًا.

الجدير بالذكر أن الفنان سعيد صالح توفى في أول أغسطس من عام 2014، عن عمر ناهز آنذاك 76 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.