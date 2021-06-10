مجلس الدولة بالإسكندرية يُعلق على محاولة شركة خاصة سرقة كهرباء من النادي

علق المستشار طه أبوالحسن سكرتير عام نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، في بيان صادر عن إدارة النادى، اليوم الخميس، حول واقعة محاولة شركة خاصة الاستيلاء على كهرباء من نادي القضاء عبر التوصيل بشكل غير قانوني.

وقال سكرتير عام نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية: "الواقعة محل التحقيق التي قامت بها مجموعة من الأشخاص تابعين لصاحب شركة دعاية وإعلان، لا تتعلق بنقابة الصيادلة وليس لها أي علاقة بما حدث، وما يخص نقابة الصيدلة هو فقط، إبرام صاحب شركة الدعاية عقد استغلال للإعلان الواقع بأرض نقابة الصيادلة مع التزامه بتوصيل الكهرباء للإعلان بموجب تعاقد مع شركة كهرباء الاسكندرية".

وتابع: "ما قام به صاحب هذه الشركة هو خرق لبنود العقد وللقانون، كما أفاد سكرتير عام نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، أنهم يتابعون عن كثب كافة إجراءات التحقيق، لملاحقة المتهم وضبطه ومحاكمته عما قام به حتى لا تسول له نفسه، ويكون عبرة لغيره بعدم المساس أو الاعتداء علي أندية أو مقرات الهيئات القضائية".

وتعرض نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، لمحاولة من مجموعة أشخاص بصحبة صاحب شركة دعاية وإعلان، وذلك لتوصيل كبل كهرباء من النادي للإعلان الموجود بأرض نادي الصيدلة المجاور لنادي قضاه مجلس الدولة بدون تركيب عداد كهربائي.

وقام موظفو النادي بإبلاغ الأعضاء، وعلى الفور توجه الأعضاء لمقر النادي بالإسكندرية، وقد تم إبلاغ قوات الشرطة، التي انتقلت بدورها على الفور، وألقت القبض على مجموعة من الأشخاص فيما هرب صاحب الشركة.

تحرر محضر بالواقعة برقم ١٢٣٢٣ لسنة ٢٠٢١ جنح الرمل أول، وتم إرساله إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق فيه، وأصدرت الأمر بضبط وإحضار صاحب الشركة.

وأنشئت محكمة القضاء الإداري أول ما أنشئ مجلس الدولة في مصر بمقتضي القانون 112 لسنة 1946.. ومقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من 3 مستشارين، ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإدارى بقرار من رئيس مجلس الدولة.