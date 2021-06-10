الليلة.. عائشة بن أحمد تكشف كواليس «لعبة نيوتن» في «أسرار النجوم»

تحل الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، في الثامنة من مساء اليوم ضيفة على برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه إنجي علي عبر إذاعة "نجوم أف إم"، وقناة "نجوم TV".

ومن المقرر أن تتحدث عائشة خلال الحلقة عن كواليس مسلسلها الرمضاني الأخير "لعبة نيوتن" الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي والنجاح الكبير الذي حققه العمل، كما تتطرق غلى أصعب وأهم المشاهد التى مرت عليها أثناء تصوير المسلسل، فضلًا عن أعمالها الفنية الجديدة التي تحضر لها خلال الفترة المقبلة، سواء في السينما أو الدراما المصرية.

"لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن يُعرض مسلسل لعبة نيوتن في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا أثناء عرضه على الشاشة خلال الموسم الرمضاني.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع شخصيات المسلسل، ومنها هنا التي قامت ببطولتها الفنانة منى زكي، وكذلك شخصية مؤنس التي قام بدورها الفنان محمد فراج، وشخصية حازم التي أداها الفنان محمد ممدوح.

وتدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.