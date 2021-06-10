محافظ البحيرة يتفقد أعمال تطوير شوارع دمنهور (صور)

أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة جولة تفقدية بمدينة دمنهور، تفقد خلالها شارع النصر، ووجه برفع كفاءة الشارع بعد مراجعة كافة أعمال البنية التحتية للشارع من صرف صحي وكهرباء وغاز وتليفونات، تمهيدا لتطوير وتنسيق وتجميل الشارع بالكامل والذي سيشمل رفع كفاءة الإنارة والكهرباء والتشجير والرصف ودهان البلدورات وإنشاء محطات إنتظار للأتوبيسات والسيارات.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة التنسيق مع الشركات المطلة على شارع النصر بإجراء عمليات الإحلال والتجديد لأسوار تلك المنشأت، حفاظا على الشكل الجمالى والبيئي مع تكليف الوحدة المحلية برفع أى إشغالات على الأرصفة ومراجعة تراخيص كافة الأنشطة ، كما وجه ببحث إمكانية استغلال سور محطة السكة الحديد لإقامة مشروعات للشباب.

كما تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة جميع الأعمال التمهيدية لشارع الضغط العالي بعرض 26 مترا على مدخل المحافظة تمهيدا لوضع طبقة الأسفلت، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال حيث أنه سيربط مدخل المحافظة بمدخل المعهد الديني، مما سيسهم في تحقيق السيولة المرورية بشوارع مدينة دمنهور.

رافق محافظ البحيرة خلال الجولة، اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس فايز الجندى مدير مديرية الطرق والنقل والمهندس سيد مرعي المدير التنفيذي لمشروع الرصف الإنتاجي، المحاسب محمد مرعي رئيس مركز ومدينة دمنهور، والمهندس محمد نشأت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، ومحمد السوساني مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، والدكتور مهندس وليد الشرمه استشاري تطوير مدينة دمنهور، وهدير أشرف متدربة البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة.

يأتى ذلك فى إطار خطة محافظة البحيرة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة بما يتناسب مع المظهر الحضاري والجمالي للمدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها وفقا أحدث النظم العالمية.

محافظ البحيرة يتفقد أعمال تطوير شوارع دمنهور

محافظ البحيرة يتفقد أعمال تطوير شوارع دمنهور

محافظ البحيرة يتفقد أعمال تطوير شوارع دمنهور



