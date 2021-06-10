الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

المتهم الرئيسي في «مذبحة أبوحزام» يمثل جريمته وسط حراسة مشددة

مذبحة أبو حزام
مذبحة أبو حزام

مثّل المتهم الرئيسي في مذبحة أبوحزام، اليوم الخميس، جريمته وسط حراسة أمنية مشددة.

وفرضت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي كردونا أمنيا بمحيط مجمع محاكم نجع حمادي، وأغلقت جميع الشوارع والمحال التجارية أثناء قيام المتهم بتمثيل جريمته، والذي أوضح فيه كيف قتل المجني عليه الأول في الواقعة، والذي تسبب في إشعال الفتنة ووقوع 10 ضحايا و6 مصابين بعد الهجوم على سيارة ميكروباص.

في البداية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 متهمين من بينهم "سيف.س.ع"، مفتش تموين، المتهم في قتل المجني عليه الأول "سامي. ع"، والذي ثأرت عائلته بعد قتله، وأطلق أقاربه النيران على سيارة ميكروباص، مات فيها 10 أشخاص وأصيب 6 آخرون، بينهم سيدات وأطفال.

اعترافات المتهم الرئيسي 

واعترف المتهم، في تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار محمد المراغي، مدير النيابة، تحت إشراف المستشار إيهاب، رئيس النيابة العامة بنجع حمادي قائلا: كنت أجلس في منزلي وقدم لي المجني عليه سامي عبدالشكور، وكان معه سلاح فطلبت منه شراءه، وكان المجني عليه يريد 100 ألف جنيه لبيع ما بحوزته من سلاح.

وتابع المتهم: نشبت بيننا مشادات كلامية بسبب الخلاف على ثمن السلاح، حتى قررت أن أحصل على السلاح منه عنوة، فأحضرت سلاحي وقتلته في ساحة أمام منزلي، ثم قررت دفن سلاحي المستخدم في الواقعة ودفن السلاح الذي كان بحوزة المتهم في التربة، ثم قررت مغادرة القرية، وقمت بالسفر إلى القاهرة وتحديدا إلى منطقة المعادي، حيث تسكن شقيقتي، كنت أظن أنني هربت من الشرطة، إلا أنني فوجئت بالشرطة تقبض علي.

وفي سياق متصل، أنكر الثلاثة متهمين الباقين، الذين تم ضبطهم من عائلة المجني عليه الأول، من بينهم نجله، قيامهم بإطلاق النيران على سيارة ميكروباص، وقتل 10 أشخاص وإصابة 6 آخرين بداخلها، وتم ترحيل المتهمين إلى سجن خارج محافظة قنا، لدواعٍ أمنية، بعد أن قررت النيابة العامة تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

التحريات 

وكشفت تحريات المباحث عن أن المتهمين الثلاثة، بمشاركة آخرين من عائلة السعدية، وهي عائلة المجني عليه الأول، أطلقوا النيران على السيارة انتقاما لمقتل المجني عليه الأول، وتم كشف المتهمين بعد التعرف عليهم من خلال كاميرات المراقبة القريبة من مسرح الجريمة.

وأسفر الحادث عن مصرع: هدى سعيد نور، 8 سنوات، ومحمد سيد محمد، 22 سنة، وحنان حمادة شاكر، 20 سنة، ويوسف مسعود نور، 15 سنة، وعدل حسين أحمد، 45 سنة، وسامي عبدالشكور محمد، 43 سنة، وفتحي عمر محمد حسين، 30 سنة، ونورالدين عبدالشافي محمد، 65 سنة، وسعدات عبدالواحد محمد، ونجمية إسماعيل محمد، 45 ، 55 عاما، وعلاء عبدالصبور سائق السيارة.

وإصابة: هدية شحات، وجمال عبداللطيف، وصابرين أحمد، وأيوب وليد، 5 سنوات، وثناء محمد، وناجح مسعد، 15 سنة.

المتهم مذبحة أبو حزام حراسة امنية نجع حمادي مجمع محاكم نجع حمادي عائلة السعدية

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