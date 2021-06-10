إقبال كبير على مركز تلقي لقاح كورونا بمستشفى العريش (صور)

شهد مركز التطعيم بلقاح كورونا بمستشفى العريش العام، بمحافظة شمال سيناء، إقبالًا كبيرًا من المواطنين فئة كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين بمديريات التربية والتعليم والأزهر خلال 24 ساعة الماضية، لتلقي جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد.

من ناحيته، قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن زيادة الإقبال على التطعيم بفضل تضافر جهود كافة أجهزة الدولة، مشيداً بالوعي لدى المواطنين، والمشاركة المجتمعية الفاعلة لمؤسسات المجتمع المدني.

وأعرب الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، عن شكره وتقديره للفرق الطبية، التي تتعامل مع حالات الإصابة بــ"كورونا"، تقديراً لمجهوداتهم ودورهم الكبير فى مواجهة هذا الفيروس.

بينما أكد الدكتور رمضان توفيق إسحاق، مدير عام الطب الوقائي بصحة شمال سيناء، أن العمل يجري على قدم وساق بمركز تطعيم لقاح كورونا بمستشفى العريش العام، وأن تعليمات مدير مديرية الصحة بالتيسير على المواطنين وزيادة مراكز تلقي لقاح كورونا لتشمل مركز بإدارة الشيخ زويد وآخر بإدارة بئر العبد الصحية.

وفى سياق متصل، أشار الدكتور حاسم حمدي، مدير عام التثقيف والإعلام الصحي، إلى أن الخطوة الأولى لحجز لقاح فيروس كورونا (كوفيد- ١) هي التسجيل على الموقع الإلكتروني:

www.egcovac.mohp.gov.eg،َ وأن اللقاحات والتطعيمات من أهم الإجراءات الوقائية للحماية من الإصابة بالأمراض، وأن اللقاح فرصة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد- 19)، متمنيًا صحة أفضل للجميع.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء عن وجود عدد 3 مراكز لاستقبال المواطنين لتلقي لقاح كورونا، ويأتي ذلك في إطار مجهودات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخصصت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء الأماكن التالية لتلقي لقاح كورونا المستجد: مستشفى العريش العام، وإدارة بئر العبد الصحية، وإدارة الشيخ زويد الصحية.

إقبال كبار السن لتلقي لقاح كورونا بالعريش

إقبال كبار السن لتلقي لقاح كورونا بالعريش