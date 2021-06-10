إحباط مخطط إرهابي لاستهداف الأنبار العراقية

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقية، اليوم الخميس، إحباط مخطط إرهابي كبير في الأنبار.

وقالت مديرية إعلام الحشد، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن عملية أمنية نوعية ناجحة تمكنت خلالها معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي من تفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة ومواد شديدة الانفجار كانت معدة للتفجير المزدوج لاستهداف القطع العسكرية والمواطنين في ناحية الخالدية بمنطقة البوبالي في محافظة الأنبار.

وأوضح البيان أنه تم تفكيك العبوات الناسفة وإتلاف المواد المتفجرة والتخلص منها وتفجيرها بشكل آمن.

وفي سياق مساعي استرداد الآثار العراقية المسروقة، بحث القائم بالأعمال المؤقت في سفارة العراق لدى بلجراد حيدر رشيد سوادي، مع وكيل وزارة الثقافة والمعلوماتية الصربية ستانكو بلاكويفيج، في مبنى وزارة الثقافة اليوم، سبل التعاون في استرداد الآثار العراقية المسروقة والمهربة والمودعة لدى المتحف الوطني الصربي.

وقال سوداي- حسب بيان للخارجية العراقية، أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا"- إن هذه اللقاءات الثنائية تعد أساس بناء علاقات متينة ومستمرة تخدم مصلحة البلدين، وعرض مقترح إقامة الندوات الثقافية عن طريق "فيديو كونفرانس"، وتكرار تجربة السفارة التي أجرتها مع مركز الثقافة العربية في صربيا.

كما تطرق إلى موضوع السياحة في صربيا وإمكانية تسهيل منح سمات الدخول للعراقيين الراغبين في زيارة صربيا لأغراض السياحة، والاستثمار، والتجارة، وأهمية توقيع بروتوكول تعاون بين الخطوط الجوية العراقية ونظيرتها الصربية.

وناقش الجانبان موضوع الآثار العراقية المهربة كونه موضوعا دوليا صدرت بشأنه قرارات عديدة من قبل مجلس الأمن الدولي، والتعاون في استرداد الآثار المسروقة والمهربة والمودعة لدى المتحف الوطني الصربي لما تمثله من جزء كبير ومهم من تاريخ حضارة وادي الرافدين.

من جانبه، تحدث المسئول الصربي عن العلاقات التي تربط البلدين، وضرورة السعي لتعزيز أواصر الصداقة بينهما، معربًا عن حرصه ودعمه لمتابعة موضوع الآثار العراقية المهربة بالتعاون مع وزارة العدل، مؤكدًا حل القضية من خلال استثمار العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين.