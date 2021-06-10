الخميس 10 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مليونا مشاهدة لـ سمية الخشاب وعمر كمال بـ«ملبن مصر»

سميه الخشاب
سميه الخشاب

طرحت الفنانة سمية الخشاب، بالتعاون مع مطرب المهرجانات عمر كمال أغنيتهما الجديدة "ملبن مصر" منذ يوم واحد فقط، محققة نسب مشاهدة مرتفعة، وذلك عبر قناة الأخير على موقع يوتيوب للفيديوهات.

الأغنية اعتمدت على الإيقاع السريع بين الثنائي، ولاقت نسب مشاهدة مرتفعة وصلت لـ2 مليون ونصف المليون خلال 24 ساعة من طرحها، واحتلت صدارة الترند خلال وقت قليل للغاية.

وظهرت سمية وهى ترقص على أنغام عمر كمال وتغني معه بطريقة مختلفة عما قدمته من قبل في عالم الغناء، والأغنية من كلمات أحمد أوسه وتوزيع أحمد ساسو وبلوكه المزيكاتي، وحملت كلمات تناولت قصة حب بين الثنائي بطريقة معتمدة على الريمكس والإيقاعات السريعة في أغاني المهرجانات.

محمد رمضان سمية الخشاب النجم محمد رمضان أغاني المهرجانات محمد حسن الفنانة سمية الخشاب

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