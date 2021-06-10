محافظ بورسعيد ومدير صندوق تطوير العشوائيات يتفقدان مركز شباب القابوطى

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، اليوم الخميس، مركز شباب القابوطى بحى الضواحى، وذلك ضمن جولة محافظ بورسعيد والمدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات لمتابعة مشروعات التطوير الجارية بحى الضواحى واستعدادا لتطبيق مبادرة "تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية"، رافقهم خلالها اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى.

واستعرض محافظ بورسعيد أعمال التطوير التى شهدها مركز شباب القابوطى، والتى شملت إعادة رفع كفاءة وترميم وصيانة جميع اقسام المركز وتطوير الصالات الرياضية و مباردات تعديل السلوك بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية .

ومن جانبه ، أشاد المهندس خالد صديق بمعدلات تطوير مركز شباب القابوطى وتأهيله ليصبح من أفضل مراكز الشباب على مستوى المحافظة ويقدم خدمة مميزة لشباب القابوطى ، مشيرا إلى أنه جارى التنسيق مع محافظة بورسعيد لتطوير منطقة القابوطى والسبد متولى والحرفيين بالشكل الأمثل لتتماشى مع أعمال التنمية بجميع احياء بورسعيد .

يذكر ان مشروع صيانة وترميم المركز تكلف 3 مليون و974 ألف و916 جنيه، وبدأ في فبراير عام 2020 وانتهى في أكتوبر 2020، ويستفيد منه 5000 شخص.

كما تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات ،اليوم الخميس ، ميناء بورسعيد البري الجديد بحي الضواحي ، وذلك فى إطار زيارة وفد صندوق تطوير العشوائيات لمحافظة بورسعيد ، لمتابعة بدء تطبيق مبادرة " تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية " رافقهم خلالها اللواء احمد قاسم رئيس حي الضواحي وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ جهود تنفيذ الميناء البرى الجديد ، لافتا أنه جرى تصميمه على أعلى طراز كونه يمثل مدخل بورسعيد من ناحية الجنوب، ويعتبر واجهة حضارية أمام الزائرين، كما سيوفر أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، وتوفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل الحركة ويمنع التكدس، فضلا عن الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية فى النظام الإدارى لمجمع المواقف الجديد ، ويمثل طفرة فى خدمات النقل بالمحافظة .

وأشار المحافظ ، إلى أن حى الضواحى شهد نقلة نوعية فى أعمال التطوير والتنمية وتحويل المناطق العشوائية إلى مناطق حضارية، لافتا أن مدخل بورسعيد الواقع فى نطاق حى الضواحى أصبح يعكس مدى التطور الحضارى ببورسعيد خلال السنوات الأخيرة .

ومن جانبه ، أشاد المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات ، بمشروع الميناء البرى الجديد ، والذى يؤكد على التقدم الخدمى والتنموى الذى حققته المحافظة فى كافة المجالات ، مشيرا إلى ان مبادرة تطوير عواصم المحافظات والمدن تساهم فى استكمال أعمال التطوير والتنمية بحى الضواحى، ليصبح من أرقى احياء بورسعيد ويوفر حياة كريمة للمواطن ، و يتماشى مع كون بورسعيد مدينة نموذجية من الطراز الأول.

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان