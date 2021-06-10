محافظ سوهاج: 93% نسبة التنفيذ بمشروع كوبري الثقافة

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن نسبة التنفيذ بمشروع كوبري الثقافة بوسط مدينة سوهاج وصلت إلى 93%، والذي يأتي ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكلفة أكثر من 300 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بالكوبري، بالإضافة إلى تركيب أعمدة الإنارة، وتركيب البائكة المعدنية أعلى السكة الحديد، ويتبقى أعمال الرصف والتشطيبات النهائية للكوبري، تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة القليلة القادمة، مؤكدا أن مشروع إنشاء كوبري ميدان الثقافة سيحقق السيولة المرورية المطلوبة بوسط مدينة سوهاج، ويخفف الازدحام المروري.

يذكر أن طول الكوبري الرئيسي يبلغ 650م بداية من شارع التحرير وحتى شارع الشهيد بعرض متفاوت من 14.5م إلى 19.5م، ويضم 4 حارات بواقع حارتين لكل اتجاه، ويشمل منزل بشارع بورسعيد 200م بعرض 6.8م بواقع حارتين، ومطلع من شارع اسيوط/سوهاج 175م بعرض 6.8م بواقع حارتين، بالإضافة إلى مطلع من شارع المحطة 135م بعرض 6.3م بواقع حارتين، وذلك لتجنب التداخل بين الاتجاهات المختلفة، وتحقيق السيولة المرورية.

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن عودة العمل باللجنة الطبية للسيارات المجهزة بسوهاج، وفتح موقع اللجان الطبية المتخصصة لاستقبال تسجيل الطلبات، على أن تعقد أول جلسة يوم الاثنين 21 يونيو الجاري.

جدير بالذكر أن لجنة السيارات المجهزة بسوهاج هي اللجنة الثالثة علي مستوي الجمهورية بعد الفرع الرئيسي بالقاهرة، و فرع الإسكندرية، لخدمة الاشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة سوهاج ومحافظات الصعيد، وتم إيقاف العمل باللجنة بسبب جائحة كورونا، والتعديلات الخاصة بلائحة منح السيارات المجهزة بما يتماشى مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، الذي أصبح يتيح حصول جميع الاشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة من حاملي كارت الخدمات المتكاملة على سيارة مجهزة.