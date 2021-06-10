إصابة طفلة بتسمم إثر تناولها سمادًا عن طريق الخطأ
أصيبت طفلة، عمرها عامان، بحالة إعياد شديدة وتسمم إثر تناولها مادة سامة "سماد يوريا" خاصا بالأرض الزراعية عن طريق الخطأ أثناء لهوها بمنزلها بقرية "العميد" مركز تمى الأمديد، بمحافظة الدقهلية.
تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة تمي الأمديد من مستشفى السنبلاوين العام بوصول الطفلة "مروة أحمد مجدى عدلى" (عمر عامين) ومقيمة بقرية "العميد" دائرة المركز مصابة بحالة إعياء (اادعاء تناول مادة سامة).
بانتقال الضباط والفحص وسؤال كل من والدها المدعو "أحمد مجدى عدلی حامد" 25 سنة، میكانیكى، ووالدتها المدعوة "هالة نبيل رشاد أبوزيد" 22 سنة ربة منزل، ويقيمان بذات القرية، قررا بأنه حال لهو نجلتهما بالمنزل قامت بتناول مادة سامة "سماد يوريا " خاص بالأرض الزراعية عن طريق الخطأ ما أدى إلى حدوث إصابتها، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.. تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/1712 إدارى مركز تمى الأمديد، وجارٍ العرض على النيابة العامة.