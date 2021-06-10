إصابة طفلة بتسمم إثر تناولها سمادًا عن طريق الخطأ

أصيبت طفلة، عمرها عامان، بحالة إعياد شديدة وتسمم إثر تناولها مادة سامة "سماد يوريا" خاصا بالأرض الزراعية عن طريق الخطأ أثناء لهوها بمنزلها بقرية "العميد" مركز تمى الأمديد، بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة تمي الأمديد من مستشفى السنبلاوين العام بوصول الطفلة "مروة أحمد مجدى عدلى" (عمر عامين) ومقيمة بقرية "العميد" دائرة المركز مصابة بحالة إعياء (اادعاء تناول مادة سامة).

بانتقال الضباط والفحص وسؤال كل من والدها المدعو "أحمد مجدى عدلی حامد" 25 سنة، میكانیكى، ووالدتها المدعوة "هالة نبيل رشاد أبوزيد" 22 سنة ربة منزل، ويقيمان بذات القرية، قررا بأنه حال لهو نجلتهما بالمنزل قامت بتناول مادة سامة "سماد يوريا " خاص بالأرض الزراعية عن طريق الخطأ ما أدى إلى حدوث إصابتها، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.. تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/1712 إدارى مركز تمى الأمديد، وجارٍ العرض على النيابة العامة.