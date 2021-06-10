محمد ثروت يقارن شخصيته في «اللا لا لاند» بتامر حسني في «مش أنا»

حرص محمد ثروت على تهنئة الفنان تامر حسني بفيلمه الجديد "مش أنا"، المقرر طرحه في دور السينما 23 يونيو الجاري.

شارك ثروت مقطع فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كنوع من السخرية بمقارنة شخصية "فرج"، التي جسدها في مسلسل "اللا لا لاند" مع الفنانة دنيا سمير غانم، التي تتشابه كثيرًا مع تامر حسني بفيلمه الجديد، وعلق على الفديو ساخرًا: "الإعلان الرسمي لفيلم مش أنا ده سي فرج، ألف مبروك يا تامر وإن شاء الله تكسر الدنيا".

وتخطى برومو "مش أنا" حاجز الـ12 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث ظهر به تامر بشكل مختلف لفت انتباه الجميع، والمقرر طرحه في دور السينما خلال الفترة المقبلة بعد أن تصدر مؤخرًا مؤشرات البحث.

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسنى، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، ومونتاج عمرو عاكف وإسلام عاكف، وإخراج سارة وفيق، الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.

تدور أحداث الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب حسن (تامر حسنى) وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة، وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.