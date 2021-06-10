برلماني: مصر بذلت جهودا إقليمية رائدة بمكافحة الهجرة غير الشرعية

قال النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر بذلت جهودا إقليمية رائدة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبا وغيرها.

وثمن أبوعايشه خلال تصريحات له اليوم، بما قالته السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، من أن مصر نجحت تماما في إيقاف ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ولم يخرج أي مركب من المياه المصرية منذ عام 2016، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه بينما تخرج يوميا وفي دول عدة تطل على المتوسط، مراكب هجرة غير شرعية يوميا ويغرق الآلاف سنويا في البحر وتعاني أوروبا من هذه الظاهرة، تصدت مصر لها تمامًا وأصبح خروج مراكب الموت أو الهجرة غير الشرعية من البلاد أمرا مستحيلا.

وشدد، أن ذلك يعود إلى رؤية وطنية شاملة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، ويؤكد قوة أجهزة الدولة المصرية على كافة المستويات في منع مراكب الهجرة غير الشرعية من الخروج من مصر.

وأكد النائب أن السنوات الماضية، شهدت كذلك افتتاح آلاف من المشاريع العملاقة وكلها أتاحت فرص عمل كبيرة للشباب في الداخل المصري.

وكانت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أكدت نجاح مصر فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحة أنه منذ عام 2016 لم تخرج أى مركب هجرة غير شرعية من المياه المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة ظاهرتي الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2021-2023، لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية.

وقالت نائلة جبر، إن مصر كانت من أوائل الدول التي أعدت قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

واستعرضت جبر، الدور الذى تقوم به اللجنة في مجال التوعية، لكافة الجهات المشاركة في العمل، مشيرة إلى تنظيم عدد من المسابقات، وأنه جارى تنظيم مسابقة شطرنج في الغربية، وزيارة عدد من المحافظات الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن أهم نقطة فى الخطة الجديدة، تتعلق بالجزء الخاص بالتطور الرقمي.