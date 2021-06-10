آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

ما زالت الفنانة القديرة دلال عبد العزيز تمكث داخل العناية المركزة لتلقي العلاج داخل إحدى المستشفيات الكبري بالقاهرة وذلك بعد تداعيات فيروس كورونا على الجهاز التنفسي والتي أصيبت به منذ عدة أسابيع.

آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

وأفادت التقارير الطبية أن دلال عبد العزيز لم تغادر العناية المركزة ولكن هناك تحسن طفيف في حالتها الصحية، حيث تعاني من مشكلة في الرئتين بعد تأثير فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 والتي أصيبت به مذ 42 يوما، حيث تتحسن حالتها الصحية بشكل بطئ.

وأجرى الأطباء للفنانة دلال عبد العزيز خلال الأيام الماضية مسحة جديدة من تحليل الـPCR وذلك للتأكد من شفاءها من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 وتأكدوا من سلبية المسحة ولكنها تعاني من تداعيات الفيروس.

وما زالت أسرة الفنان الراحل سمير غانم يخفون على الفنانة دلال عبد العزيز خبر وفاته وذلك تخوفا عليها من الصدمة الكبيرة والتي من الممكن أن تقوم بتدهور حالتها الصحية الغير مستقرة من الأساس.

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم كشفت خلال الأسبوع الماضي عن مفاجأة من خلال صورة مؤثرة من خارج غرفة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز داخل المستشفى التي تعالج فيه من تبعات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن موقف مؤثر ونشرت إيمي صورة الورقة المعلقة خارج غرفة الفنانة دلال عبدالعزيز، حيث تتواجد في الرعاية المركزة على خلفية إصابتها بفيروس كورونا. وأظهرت الرسالة عدم معرفة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الآن رغم مرور أسبوعين على الواقعة وهو ما جعل الجمهور يتفاعل معها بشدة خلال الساعات الماضية.

وخلال شهر أبريل الماضي أعلنت أسرة الفنان الراحل سمير غانم إصابة كل من الفنانة دلال عبد العزيز، والفنان سمير غانم والفنانة دنيا سمير غانم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، حيث نقلوا إلى مستشفى لتلقي العلاج، ولكن تدهورت الحالة الصحية لهم، مما أدى إلى وضع الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز على أجهزة التنفس الصناعي بسبب إصابة الرئة بالضرر، وعدم قدرتها على التنفس بشكل طبيعي.