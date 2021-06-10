13 يونيو.. «الكويت للتأمين» تناقش تأسيس شركة تأمينات حياة فى مصر

يناقش مجلس إدارة شركة الكويت للتأمين، 13 يونيو الجاري، تأسيس شركات تأمين حياة في مصر.

وقالت "الكويت للتأمين" في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن المعلومة الجوهرية السابقة لا يوجد لها أثر مباشر على المركز المالي للشركة.

كانت أرباح الشركة تراجعت 24.5%.

ويدعم الاتحاد المصري للتأمين التنافسية في سوق التأمين المصرية، باعتبارها من أهم مؤشرات تطور ونضوج أسواق التأمين وفقًا للمعايير العالمية خاصة في الأخطار التي تستلزم تقييم الأخطار والاكتتاب والتسعير لكل خطر على حدة individualized underwriting ، لما لذلك من آثار إيجابية مباشرة على نتائج الأعمال و التعامل العادل مع العملاء.

وأكد الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية أنه بالنسبة لأنواع التأمين النمطية مثل التأمين الاجباري وغيره من التأمينات سابقة الاكتتاب والتسعير pre – underwritten & pre – rated، أو الأخطار التي تستلزم طاقة اكتتابية تفوق قدرة الشركات منفردة؛ يؤيد الاتحاد تنظيم هذة الأخطار علي مستوى السوق من خلال المجمعات لتحقيق المنافع.

ومنذ إنشاء الاتحاد المصري للتأمين فقد وقع ضمن مسئولياته وفقا للأنظمة الأساسية المتتالية المنظمة له تأسيس المجمعات التأمينية المشتركة بين أعضائه، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك النظر في كل المسائل المتعلقة بالمجمعات التأمينية.

ويلعب الاتحاد دورا ملموسا في الدراسات والبحوث الفنية والقانونية خلال مراحل تأسيس المجمعات التأمينية، وصياغة الأنظمة الأساسية والشكل الفني والإداري ونموذج العمل لكل المجمعات التي أنشئت بقطاع التأمين المصري.

ويدرس الاتحاد المصرى للتأمين حاليا إنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية من خلال لجانه الفنية والفرق البحثية المشكلة خاصة لهذا الغرض، مع الاسترشاد بالتجارب العالمية في هذا الصدد وتطويعها لاحتياجات وطبيعة السوق المصرية، وكذلك الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها في جمهورية مصر العربية.