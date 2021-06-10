القصة الكاملة لطفلة «الكيرلى» التى رفضتها المدرسة بسبب شعرها

حالة من الجدل أثيرت على السوشيال ميديا بسبب رفض مدرسة ماريا أوزيليا بروض الفرج لطفلة أثناء الإنترفيو الخاصة بتقديمات المدرسة، وكتب والدها استغاثة لوزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، حتى قام العديد من رواد السوشيال ميديا بتداول المنشور.

القصة الكاملة لطفلة الكيرلى

ماركو عادل، ولي أمر الطفلة مارلي، استغاث بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بعد رفض قبول ابنته في مدرسة ماريا أوزيليا بالقاهرة بسبب مظهرها الخارجي وخاصة «شعرها الكيرلي»، وفق ما كتب الأب عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وقال عادل: «نفسية ابنتي تدمرت بعدما خرجت المعلمة من المقابلة الشخصية وقالت مشكلة ابنتك الوحيدة هي إن شكلها مش حلو، وشعرها مش ناعم أمام الطفلة، ما تسبب في أذى نفسي كبير».

وتابع الأب في استغاثته: «كيف يكون تقييم الطلاب في المدارس بناء على الشكل أو غيره من الأشياء الظاهرية، وكيف يتم التنمر على الطفلة بهذا الشكل»، مطالبا المسؤولين بالتدخل لحل الأمر.

استغاثة والد الطفلة مارلي

قال ماركو عادل، والد الطفلة مارلي التي أثارت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رفض مدرسة خاصة قبولها بعد «إنترفيو» بسبب شعرها «الكيرلي»، «إنه لا يرغب في الحديث عن الأمر أو كشف أي تفاصيل لأن الموضوع كبر جدًا» على حد تعبيره.

وأضاف عادل، في تصريح خاص لـ«الدستور»: «لا أريد أن تسوء حالة ابنتي النفسية أكثر من ذلك أو إثارة ضجة قد تؤثر عليها في أي إنترفيو آخر في مدرسة أخرى».

وتابع والد الطفلة: «كل اللي اتعامل مع مارلي عارف كويس جدا قد إيه هي بنت مؤدبة وشاطرة وذكية جدا، هما اللي خسروا حد شاطر وجميل زيها».

رد المدرسة ماريا أوزيليا

وكشفت مصادر من مدرسة ماريا أوزيليا بروض الفرج حقيقة المنشور المتداول بشأن رفض طفلة فى الإنترفيو بسبب الشعر الكيرلى، وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لموقع الدستور :« لم يتم رفض الطفلة بدليل أن الورقة مكتوب عليها من فوق كلمة أوك يعنى مقبولة ولكن التعليق الوحيد كان على شعرها».

وأضافت المصادر أن سياسة المدرسة تستلزم دريس كود معين من حيث الملابس والشعر فلابد أن يكون الشعر «ملموم» والتوك بيضاء اللون، وأشارت المصادر من داخل المدرسة إلى أن والد الطفلة هو الذي أصر على سحب الملف رغم اعتذار إدارة المدرسة له على سوء التفاهم، وأكدت المصادر من داخل المدرسة أن المدرسة بصدد إصدار بيان رسمي لتوضيح الامر بعد ضجته على السوشيال ميديا.

رد التعليم على رفض طفلة الكيرلي

قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إدارة التعليم الخاص تابعت ما تم تداوله بشأن الطفلة "مارلي" التي تم رفضها في إحدى المدارس الخاصة بسبب شعرها "الكيرلي".

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن إدارة التعليم الخاص تناشد ولي أمر الطفلة بتقديم شكوى رسمية في وزارة التعليم حتى يتم التحقيق فيها ومعرفة حقيقة الأمر.