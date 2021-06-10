غلق وتشميع عدد من المعامل والمراكز الطبية ببنى سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال المهم، خاصة أنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي لإدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور بسام رونز،بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمختلف المراكز والمدن ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع العديد من معامل الأشعة والتحاليل والمراكز الطبية ومراكز العلاج الطبيعي والعيادات الخاصة، وتحرير المحاضر لوجود مخالفات تمثلت في إدارة منشآت طبية بدون ترخيص من الجهات المختصة، وعدم الالتزام بسياسات مكافحة العدوى وفض أختام وغيرها من المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

وفى سياق منفصل تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، التي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.