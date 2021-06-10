الخميس 10 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمري أسيوط» تشيد بمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار بشرم الشيخ

المهندس على حمزة
المهندس على حمزة

ثمّن على حمزة، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أهمية انطلاق منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار بمشاركة 33 دولة أفريقية، والذي سيتم عقده غدًا الجمعة بشرم الشيخ. 

وأكد حمزة، لـ"الدستور"، أن المنتدى سيشارك فيه عدد من كبار وزراء الاستثمار في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أنه سينتج عنه تقوية العلاقات المصرية بالدول الافريقية، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر و الدول الافريقية، فضلاً عن زيادة الاستثمارات و الصادرات المصرية الي دول أفريقيا.

أشار رئيس جمعية مستثمري أسيوط إلى أن المشروعات القومية التي قامت الدولة بإنشاءها الفترة الماضية كان لها دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلي زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري، وخفض معدلات التضخم، مشيدًا بأهمية دور مصر في المنطقة الأفريقية و العربية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي حريص على تفعيل الزيارات بين مصر والدول الأفريقية والعربية. 

الافريقي مصر مجلس الوزراء اسيوط الرئيس عبدالفتاح السيسي أفريقيا الاقتصاد المصرى

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