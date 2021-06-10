«آداب حلوان» تحتفل باليوم الثقافي لسفارة كولومبيا

أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن احتفالية اليوم الثقافي لسفارة كولومبيا، تهدف إلى توطيد أواصر العلاقات بين البلدين، وتعزيز العلاقات الأكاديمية والحضارية والثقافية وتوثيق التواصل الحضاري بين البلدان وتعريف طلاب الجامعة بحضارة البلد الضيف وتقاليدها وفنونها وثقافتها.

وأشارت مها حسني، عميد كلية الآداب، إلى أن فعاليات الإحتفال شملت افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية التى يعكس ملامح من الحياة اليومية في بعض المدن الكولومبية، ثم تم عرض فيديو قصير عن كولومبيا.

كما أفادت الدكتورة سلوى محمود، رئيس قسم اللغة الإسبانية بكلية الآداب أن السفيرة قدمت محاضرة عن كولومبيا وعن أهم ما تتميز به وأهم المنتجات الزراعية والصناعية والثروات الطبيعية، كما استعرضت بعض الملامح التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، كما أبرزت مدى حرصها على تعميق العلاقات الثنائية بين مصر وكولومبيا في شتي المجالات، وخصوصا المجالات العلمية والثقافية، كما أهدت سيادتها مكتبة الجامعة عددا من الكتب باللغتين الإسبانية والعربية.

واحتفل قسم اللغة الإسبانية بكلية الآداب جامعة حلوان باليوم الثقافي لسفارة كولومبيا، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسني،عميد الكلية، وإشراف الدكتورة سلوى محمود، رئيس القسم، حيث بدأ الاحتفال بالاستقبال الرسمي لسفيرة جمهورية كولومبيا في مصر آنا ميلينا مونيوث دي جابيريا، والمستشار الثقافي الكولومبي فيليبي البارادو جايتان، بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب القسم.