الخميس 10 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«آداب حلوان» تحتفل باليوم الثقافي لسفارة كولومبيا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد  الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن احتفالية اليوم الثقافي لسفارة كولومبيا، تهدف إلى توطيد أواصر العلاقات بين البلدين، وتعزيز العلاقات الأكاديمية والحضارية والثقافية وتوثيق التواصل الحضاري بين البلدان وتعريف طلاب الجامعة بحضارة البلد الضيف وتقاليدها وفنونها وثقافتها.

وأشارت مها حسني، عميد كلية الآداب، إلى أن فعاليات الإحتفال شملت افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية التى يعكس ملامح من الحياة اليومية في بعض المدن الكولومبية، ثم تم عرض فيديو قصير عن كولومبيا.

كما أفادت الدكتورة سلوى محمود، رئيس قسم اللغة الإسبانية بكلية الآداب أن السفيرة قدمت محاضرة عن كولومبيا وعن أهم ما تتميز به وأهم المنتجات الزراعية والصناعية والثروات الطبيعية، كما استعرضت بعض الملامح التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، كما أبرزت مدى حرصها على تعميق العلاقات الثنائية بين مصر وكولومبيا في شتي المجالات، وخصوصا المجالات العلمية والثقافية، كما أهدت سيادتها مكتبة الجامعة عددا من الكتب باللغتين الإسبانية والعربية.

واحتفل قسم اللغة الإسبانية بكلية الآداب جامعة حلوان باليوم الثقافي لسفارة كولومبيا، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسني،عميد الكلية، وإشراف الدكتورة سلوى محمود، رئيس القسم، حيث بدأ الاحتفال بالاستقبال الرسمي لسفيرة جمهورية كولومبيا في مصر آنا ميلينا مونيوث دي جابيريا، والمستشار الثقافي الكولومبي فيليبي البارادو جايتان، بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب القسم.

جامعة حلوان كلية الأداب كولومبيا المنتجات الزراعية طلاب الجامعة المدن الكولومبية الدكتور ماجد نجم تعزيز العلاقات العلاقات الثنائية رئيس جامعة حلوان

الأكثر قراءة

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

بعد رفضها بالمدرسة بسبب «الكيرلى».. والد «مارلى»: الموضوع كبر وهيأثر عليها

«الأرصاد» تزف بشرى للمواطنين.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة

حار نهارا لطيف ليلا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة

ضبط فتاتين فى واقعة «فتاة العباءة ومنع دخولها كافيه التجمع الخامس»

بلاغ يتهم إيمان البحر درويش بمشاركة «الإخوان» أغراضها الإرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

د. القس صفوت البياضى

تجربة تستحق المتابعة والتكرار

جمال-أسعد

هذه نبوءاتهم

القس. رفعت فكرى

متصل الآن

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «2»

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

مينا أسعد كامل

في ذكرى رحيل المسكين الذي أتعب الكنيسة

نرمين يسر

ماذا بينك وبين نتفليكس يا مريام؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم ضابطي مخابرات.. فلسطين تدين التصعيد الإسرائيلي وقتل 3 في جنين

فلسطين: قتيلان وإصابة حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

يوم جديد يوثق جرائم الاحتلال.. اعتقالات وإغلاق لمؤسسات فى الضفة الغربية