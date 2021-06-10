نائب محافظ بنى سويف يتفقد شارع الطراد قبل تطويره (صور)

قام بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية موسعة بمركزي الواسطى وناصر وذلك لمتابعة سير العمل في بعض المواقع والمشروعات الجاري تنفيذها بالمركزين ضمن خطط المحافظة لإعادة توزيع الأسواق وتطوير الشوارع والميادين الحيوية بهدف استعادة الشكل الحضاري والجمالي لمراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور المحاسب محمد بكري، وعلى يوسف رئيسي مركزي الواسطى وناصر.

واستهل نائب المحافظ جولته بتفقد شارع طراد النيل بمدينة الواسطى وذلك تمهيدا لتطويره ورفع كفاءته، من خلال القيام بأعمال رصف وعمل بلدورات وإنارة لإضفاء المظهر الحضاري على الشكل الجمالي للشارع و تزويده بالخدمات الأساسية وإعادة تخطيطه بطول 600 متر وعرض يتراوح ما بين 34 إلى 36 مترا، والذي سيتم البدء فيه بعد نقل السويقة العشوئية الموجودة بالشارع من وتسكين الباعة بموقع السوق الجديد بجوار سور مدرسة الزراعة شمال ويضم 64 باكية لاستيعاب الباعة وتوفير مكان حضاري لمعروضاتهم في باكيات يتم طرحها مقابل إيجار شهري على غرار ما تم بسوق ترعة البوصة بمدينة بني سويف العاصمة.

والتقى "حبش" عدداً من المواطنين والباعة بالسويقة العشوائية بشارع الطراد واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم بشان بعض الأكشاك الموجودة بالشارع.

وكلف نائب المحافظ رئيس المدينة بسرعة إعداد حصر بالأكشاك الموجودة والتأكد من أوضاعها القانونية وعمل مقترح لتوفير مكان بديل لأصحابها وفي أماكن مناسبة يتم اختيارها بعناية بحيث لاتؤثر على حركة السير وفي نفس الوقت بمايسرع من نقلها للإسراع بعملية تطوير الشارع

كما تفقد نائب محافظ بني سويف أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمدينة ناصر،حيث تابع سير العمل في توسعة وتطوير الشارع المستجد بطول 800 متراً و عرض 12 متراً بحوار قسم الشرطة ، والذي تم استحداثه ضمن المخطط التفصيلي للمدينة، بهدف خلق محور مروري جديد لفك التكدس وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على شارعى جمال عبد الناصر والجيش.

واختتمت الجولة بمتابعة أعمال تطوير شارع الجيش والذي شهد أعمال توسعة بعدما تمت إزالة الإشغالات والكافيهات،لزيادة عرض الشارع بطول يتراوح من 6 إلى 8 أمتار،وإنشاء ممشى بعرض 8 متر بالمنطقة الواقعة على جسم التغطية أعلى ترعة بوش،حيث تم الانتهاء من أعمال الممشى بالبلاط الديكوري وأعمدة الإنارة الديكورية والدهانات وعمل مقاعد للمواطنين وإضفاء الشكل الحضاري على المنطقة،تمهيدا للبدء في رصفه بطول 400 متر تقريباً حتى المستشفى العام بالتوازي مع رصف الجانب الآخر من الشارع ناحية شارع أبو بكر حتى بداية شارع حافظ.

نائب محافظ بنى سويف يتفقد شارع الطراد

نائب محافظ بنى سويف يتفقد شارع الطراد

نائب محافظ بنى سويف يتفقد شارع الطراد

نائب محافظ بنى سويف يتفقد شارع الطراد

نائب محافظ بنى سويف يتفقد شارع الطراد

نائب محافظ بنى سويف يتفقد شارع الطراد

نائب محافظ بنى سويف يتفقد شارع الطراد