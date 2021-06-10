خدمات وقوافل مجانية.. كيف وفرت الدولة حياة كريمة لأهالي الأسمرات؟

هنا وعلى مساحة ما يقرب من 61 ألف فدان، يقبع وأحد من أهم المشروعات القومية السكنية التي حدثت في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، وغيرت حياة الآلاف من الأسر والمواطنين الذين كانوا يقطنون المناطق العشوائية قبل سنوات.

هو حي الأسمرات 2 المعروف بالمرحلة الثانية والذي تم تسكين عدد كبير من مواطني العشوائيات به، من أجل ضمان حياة أفضل وكريمة لهم وتوفير الخدمات كافة التي يحتجونها خلال حياتهم اليومية وتسهل عليهم المعيشة في السكن الجديد.

ووفق موقع خريطة مشروعات مصر فإن حي الأسمرات 2 تكلف إنشاؤه 700 مليون جنيه، ويضم 4722 وحدة سكنية، بخلاف إنشاءات المبانى الخدمية والمرافق والمدارس والملاعب الرياضية ومراكز الشباب والوحدات الصحية وكل الخدمات التي يحتاجها المواطنون إلى جانب مباني ومؤسسات آخرى لازالت قيد الإنشاء.

"الدستور" قامت بجولة ميدانية مصورة لرصد حياة سكان حي الأسمرات في المرحلة الثانية منه، والخدمات التي يتم تقديمها إليهم، وكان أبرزها وجود مركز الخدمات المتكاملة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وكذلك القوافل الطبية والمساعدات العينية التي يتم تقديمها بشكل مجاني، حيث أكد المواطنين على شعورهم الدائم بإن الرئيس ينظر لهم ولا ينساهم ويوفر لهم كل الخدمات.

قوافل المساعدات العينية.. من هنا تعود الحياة

قوافل الخدمات الإنسانية والمساعدات العينية التي تجوب حي الأسمرات 2 دومًا وتأتي إلى هنا كل فترة، كانت جلّ ما أشاد به المواطنين من سكان الحي، حيث تقدم لهم أشياء عديدة وخدمات كثيرة وكلها بالمجان وتتم تلك القوافل بالتعاون والتناوب بين وزارتي الداخلية والتضامن.

كانت أهم قافلة وفق حديث "الدستور" مع الأهالي هي قافلة مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تقدم لأهالي الحي كل فترة مساعدات عينية مثل البطاطين والزيت والسكر والكثير مما يحتاجونه خلال معيشتهم في الحي بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وفي يناير الماضي كانت هنا قافلة من مبادرة كلنا واحد عادت تحمل الخير والمساعدات الإنسانية لهم وفق ما قالوا، وهو الأمر الذي أدخل السرور على قلوبهم بسبب استمرار تلك المبادرة وعدم انقطاعها لما توفره لهم من مساعدات وخدمات كثيرة.

زينب: "بأخد كل اللي ناقصني من كلنا واحد وكل مرة بستفيد"

الحاجة زينب أحد ساكني حي الأسمرات والمستفيدات من مبادرة كلنا واحد قالت: "بتيجي المبادرة كل شوية ومعاها حاجات حلوة جدًا وبطاطين وزيت وسكر والحاجات كلها مجانية مبندفعش حاجة، ودي مش أول مرة تيجي فيها جت كتير وكل مرة بأخد حاجات حلوة".

أضافت: "دايما المبادرة بتبعتلنا حاجات حلوة والرئيس دايما فاكرنا وكل اللي احنا عايزينه بيجي مع مبادرة كلنا واحد لأن الرئيس مش بينسانا، وكل مرة نقول دي آخر مرة هتيجي فيها لكنها بتيجي تاني ودايما مستمرة وبنستناها كلنا".

تابعت: "المبادرة دي دليل أن الريس دايما بيفكر فينا ومش ناسي حد مننا، شكرا للريس على كل المساعدات والحاجات الحلوة اللي بتيجي مع مبادرة كلنا واحد وبيتم توزيعها على كل سكان الحي من خلال الكارت الأحمر بتاع الشقة".

عبدالحليم: "شكر للرئيس اللي دايما فاكرنا وبيشوف طلباتنا"

بينما عبدالحليم أحد سكان حي الأسمرات 2 والذي يستفيد دومًا من عربات مبادرة كلنا واحد، قال: "المبادرة دي عبارة عن تكافل اجتماعي ودليل أننا في عين الدولة، دايما بتبص تشوف إحنا محتاجين أية وأية اللي ناقصنا وتجيبه مع عربيات مبادرة كلنا واحد".

تابع: "كل حاجة موجودة في المبادرة دي وبنقدر نأخد من الحاجة كميات عشان تكفينا لحد ما تيجي تاني، وكله هنا ببلاش وبيتم التوزيع على كل الناس وكل الشقق، وبيتعمل صوان كبير في الحي عشان نروح نستلم منه كل احتياجاتنا واللي ناقصنا".

أضاف: "عايز أشكر الرئيس أنه نقلنا هنا ومنسناش ودايما فاكرنا وبيشوف طلبتنا والمبادرة بتسمع شكوتنا وتنقلها للرئيس عشان لو فيه حاجة ناقصة تقدر تجبهلنا وفعلا المرة الجاية بنلاقي كل اللي كان ناقص موجود وبيستجيبوا لكل اللي بنطلبوه منهم شكرا ياريس على الخدمات دي كلها".

مبنى الأحوال المدنية.. خدمات سكان حي الأسمرات

وليست قوافل المساعدات الإنسانية فقط التي يشيد بها المواطنون هنا، فعلى مقربة من الصوان الذي يتم فيه توزيع تلك المساعدات العينية، يوجد مبنى الأحوال المدنية الذي تم تطويره مؤخرًا من أجل أن يقدم خدماته الحكومية للمواطنين وتوفيرًا عليهم الذهاب لأماكن ومناطق بعيدة عن محل سكنهم.

هنا في مبنى الأحوال المدنية يقوم سكان حي الأسمرات باستخراج الأوراق الرسمية مثل الرقم القومي وشهادات الميلاد والوفاه وجميع الخدمات تقدم بشكل مجاني دون أي تكلفة مادية منهم ويتوافد عليه كل يوم أعداد كبيرة من المواطنين من أجل الاستفادة من تلك الخدمات الحكومية المجانية التي تقدم داخله.

خالد: "بخلص كل حاجة في الأحوال المدنية ببلاش"

أحمد خالد، أحد مواطني حي الأسمرات والمستفيدين من مبنى الأحوال المدنية هنا، قال: "الخدمات سهلة وبسيطة كل اللي عملته إني قدمت البطاقة ومليت البيانات واتصورت وطلعت بدون أي تكاليف وكل الخدمات الموجودة هنا ببلاش".

تابع: "كل اللي بيعمله المواطن أنه بيجيب الورق ويملاه ويقدمه في السجل والمعاملة سهلة والخدمات كلها مجانية مبندفعش أي حاجة لأن السجل هنا اتعمل عشان يخدمنا بالتالي كل الخدمات الحكومية داخل السجل بتم بشكل مجاني".

وأضاف: "عايز أشكر الرئيس السيسي على الخدمات المجانية اللي بيقدمها لينا، إحنا هنا مبندفعش حاجة وكل شيء عايزينه بيجي وبيكون سهل وببلاش، شكرا انه دايما فاكرنا ومش بينسى حد مننا وبيقدم لينا كل الخدمات المجانية اللي محتاجنها.