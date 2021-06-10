محافظ سوهاج: عودة العمل باللجنة الطبية للسيارات المجهزة

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن عودة العمل باللجنة الطبية للسيارات المجهزة بسوهاج، وفتح موقع اللجان الطبية المتخصصة لاستقبال تسجيل الطلبات، على أن تعقد أول جلسة يوم الاثنين 21 يونيو الجاري.

جدير بالذكر أن لجنة السيارات المجهزة بسوهاج هي اللجنة الثالثة على مستوي الجمهورية بعد الفرع الرئيسي بالقاهرة، وفرع الإسكندرية، لخدمة الاشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة سوهاج ومحافظات الصعيد، وتم إيقاف العمل باللجنة بسبب جائحة كورونا، والتعديلات الخاصة بلائحة منح السيارات المجهزة بما يتماشى مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، الذي أصبح يتيح حصول جميع الاشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة من حاملي كارت الخدمات المتكاملة على سيارة مجهزة.



وتفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرستي "الإعدادية الحديثة بنات"، "والدكتور النبوي المهندس الإعدادية بنين" بمدينة سوهاج؛ للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب.



وحرص محافظ سوهاج على الاطمئنان من الطلاب على مستوى الامتحانات، حيث أدى اليوم الطلاب الامتحانات في مادة "العلوم"، كما تفقد لجان الدمج للاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب من ذوي الإعاقة لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، موجها بالالتزام التام بتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتوفير كافة أدوات التطهير والتعقيم بجميع اللجان.

ومن جانبه أكد الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالمدارس المختلفة على مستوى المحافظة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم؛ لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أية شكاوى وحلها فورًا، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 79256 طالب وطالبة، موزعين على 516 لجنة بـ 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن الامتحانات تنتهي يوم الخميس القادم 10 يونيو الجاري.