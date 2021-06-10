مايا دياب تغني لأول مرة «أحلى كلام» على مسرح شاهد (صور)

يعرض مساء اليوم الحفل المنتظر للنجمة اللبنانية مايا دياب عبر منصة شاهد VIP، وهو الحفل الاستعراضي الضخم الذي تطل من خلاله مايا على جمهورها بشكل مبهر يقدم لأول مرة في الشرق الأوسط، تقدم فيه التابلوهات والاستعراضات المتناسبة مع أغانيها الشهيرة.

واختارت مايا أن تقدم خلال الحفل أحدث أغانيها التي سجلتها مؤخراً باللهجة المصرية، وهى "أحلي كلام" من كلمات ناصر الجيل وألحان محمود خيامي وتوزيع هادي شرارة وإنتاج Craft Media للمنتج حمدي بدر، الأغنية تم تصويرها كذلك بطريقة الفيديو كليب ومن المقرر إذاعتها وعرضها عبر منصات الأغاني قريباً.

مايا دياب

وانتهت مايا دياب من تسجليل أغنية دويتو مع المطرب محمود الليثي بعنوان "حطالي روج"، وهي تجربة جديدة تضاف إلى رصيد مايا الشهير الذي تفضل فيه التجديد والاتجاه لكل ما هو مختلف فيما تقدمه.

صاحب فكرة الديو كان المنتج حمدي بدر، الذي كتبه ملاك عادل وألحان محمود الليثي وتوزيع إسلام شيبسي، ويتم تصوير الكليب حالياً في بيروت.

مايا لديها أكثر من تجربة في تقديم أغاني الديو، أشهرها مع رامي عياش، زياد برجي، جيسون ديرولو، وكذلك الليثي الذي قدم من قبل مع بوسي أغنية "الو الو".

وتتعاون الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ مع الشاعر والملحن المصري عزيز الشافعي بأغنيتين جديدتين ستصدرهما في فترة الصيف بعد إصدار أغنية "​أحلى كلام​" المنتظرة قريبًا.

مايا دياب

مايا دياب