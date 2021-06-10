رئيس جامعة بني سويف يتفقد الامتحانات ويطالب بتشديد الإجراءات الاحترازية

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم ، سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة وذلك للاطمئنان على توفير كافة مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، واتخاذ التدابير اللازمة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يرافقه خلالها الدكتور أسامة سعيد عميد كلية التجارة وأعضاء هيئة التدريس.

وشدد رئيس الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب واتخاذ سبل الأمن الصحي داخل كل لجنة، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب، متابعاً انتظام عملية تعقيم قاعات الامتحانات والمعامل قبل بدء الامتحان، وكذلك بين كل لجنة امتحان وأخرى أثناء اليوم تحت إشراف مسئولي السلامة والصحة المهنية بالكلية والجامعة.

وأكد الدكتور منصور أثناء تفقده المدرجات والقاعات على ضرورة إتباع أسس الوقاية والتهوية وترك جميع الأبواب والنوافذ مفتوحة بصفة دورية، حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة، مطالباً بضرورة العمل على تسخير كل إمكانيات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات.

كما تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، لجان امتحانات الدراسات العليا لمرحلة الدكتوراة الجزء الثاني لقسم العظام بكلية الطب يرافقه الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب والممتحنين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وذلك لمتابعة سير وانتظام الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة توافر كافة الاستعدادات والرعاية الطبية، وجميع سبل الراحة للطلاب خلال تأديتهم للامتحانات، واتخاذ سبل الأمن الصحي داخل كل لجنة، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب، متابعاً انتظام عملية تعقيم ووضع لوحات إرشادية واضحة للطلاب توضح جداول الامتحانات، وأرقام الجلوس، وشدد على تطبيق كافة الضوابط وقواعد الامتحانات وتوفير الجو الملائم للطلاب.

وفى سياق منفصل أعلن رئيس جامعة بنى سويف، ورئيس اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة، عن إطلاق مسابقة أفضل شعبة لغة وبرنامج جديد للعام الثالث على التوالي بعد نجاحها خلال الأعوام الماضية، بهدف تشجيع المتميزين وتكريمهم لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى أعلى مستوى من الخدمة التعليمية المقدمة،وفي إطار خطة ممنهجة للارتقاء بالجوانب الأكاديمية والإدارية وأنظمة الحكومة الداخلية وتطبيقا لمعايير الجودة.

